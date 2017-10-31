شرطة أبوظبي تدعو إلى القيادة الآمنة والحذر أثناء الضباب

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة لمركباتهم وأخذ الحيطة والحذر أثناء تشكل الضباب لتجنب وقوع الحوادث حفاظا على سلامة الجميع ضمن نطاق الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثرأمنا.

واستعرضت - في محاضرة استضافها مجلس سالم بن كبينة الراشدي بمنطقة النهضة بأبوظبي - أبرز الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية خلال الضباب وهي عدم ترك مسافة كافية والانحراف المفاجئ والسرعة الزائدة والإهمال وعدم الانتباه وعدم الالتزام بخط الطريق.

وتطرق الرائد عبد الرحمن العلي مدير مشروع المجالس الشعبية إلى إرشادات وتعليمات القيادة الآمنة أثناء تشكل الضباب.. داعيا السائقين إلى خفض سرعة مركباتهم ومواصلة القيادة بحذر وبمعدل السرعة التي تناسب الظروف المحيطة والتقيد بترك مسافة أمان كافية وعدم تجاوز المركبات الأخرى .. مشيرا إلى استخدام أضواء المصابيح المنخفضة في المركبة.

وشدد على ضرورة مضاعفة المسافة الآمنة بين المركبات بحيث تحتاج إلى مسافة وقوف آمنة أكبر من الحالات العادية وعدم استخدام مصابيح السيارات العالية التي تعيق الرؤية للسائقين الآخرين والتحذيرية الرباعية إلا في حالة التوقف المفاجئ.

وقال إن السلامة المرورية خلال الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية تتطلب تعاون السائقين على الطرق والالتزام بقانون السير والمرور والاستجابة إلى النصائح والإرشادات الخاصة بالإجراءات الوقائية التي يجب الالتزام بها من أجل سلامتهم.

وتطرق إلى اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور رقم /178/ لسنة 1917 والتي أشارت إلى أن السير في أوقات الضباب دون استعمال الأنوار مخالفة عقوبتها الغرامة 500 درهم وتسجيل 4 نقاط مرورية على السائق.