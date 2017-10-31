الإمارات وسويسرا توقعان اتفاقية الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة

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 وقع أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية وماريا تيسافي سفيرة الاتحاد السويسري لدى الدولة اليوم اتفاقية بشأن الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر العادية لمواطني البلدين.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تنفيذا للإعلان المشترك لاتفاقية الشنغن التي تنص على أن تقوم سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد السويسري بتوقيع اتفاقية ثنائية بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول الخاصة بالإقامة لفترة قصيرة الأمد بشروط مماثلة لاتفاقية الشنغن الأمر الذي سيعزز علاقات الصداقة بين البلدين.

 

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