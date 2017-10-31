دعوة إلى مشاركة جماهيرية في العرض العسكري «حصن الاتحاد 2»

تشهد إمارة الشارقة يوم الجمعة المقبل في الساعة الرابعة والنصف عصراً الحدث المهم العرض العسكري «حصن الاتحاد 2» الذي تنظمه القوات المسلحة الإماراتية .

ويجسد العرض الذي يقام على كورنيش الخان في الشارقة الشجاعة والتفاني والمهنية العالية، التي يتمتع بها منتسبو القوات المسلحة.

وينفذ «حصن الاتحاد 2» وحدات رئيسة من القوات البرية والبحرية والجوية وحرس الرئاسة لإظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية، وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه.

ودعت اللجنة المنظمة للعرض العسكري إلى مشاركة جماهيرية واسعة في الحدث لمشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الوحدة والاعتزاز، وفي الوقت ذاته لتأكيد أن دولة الإمارات وبالرغم من امتلاكها جيشاً باسلاً مقداماً ذا قدرات ردع هائلة إلا أن السلام والمحبة والتعاون ستبقى القيم والمبادئ التي تحكم هذا الوطن وتوجه دفته نحو سلام العالم واستقراره.

ونوهت اللجنة المنظمة بأهمية التزام الجمهور الكريم بالتعليمات الخاصة بحضور الحدث والاطلاع على خريطة الوصول إلى العرض العسكري «حصن الاتحاد 2»، واتباع المسارات المحددة للوصول إلى مواقف السيارات المخصصة للجمهور ومنطقة القرية الترفيهية.

وأكدت أهمية عدم الاقتراب أو التجمهر عند المناطق العسكرية المحظورة المبينة على الخريطة، لافتة إلى أنه يمكن تحميل الخريطة والتعرف على جميع تفاصيل الفعالية من خلال الموقع الإلكتروني www.unionfortress.ae.

ويشتمل العرض في نسخته الثانية على العديد من الفعاليات والمحاور والتي يأتي من ضمنها التدريبات العسكرية المشتركة لمختلف تشكيلات القوات المسلحة الإماراتية بهدف إبراز التكامل والانسجام في ما بينهم بجانب تنفيذ عمليات ميدانية مثل المداهمات الحية.

و تعكس هذه الفعاليات صورة واقعية للقدرات والإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة في التعامل مع معاضل الأمن الداخلي بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.

ويهدف العرض إلى إظهار القدرات العسكرية الفائقة لمختلف وحدات القوات المسلحة، التي أرست نموذجاً يحتذى من الأمن والاستقرار والتعايش في دولة الإمارات.