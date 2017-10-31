فرسانْ العَلَمْ .. قصيدة لمحمد بن راشد

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، على حسابه في انستغرام قصيدة بعنوان .."فرسانْ العَلَمْ ".



الـعَـلَـمْ لـــي كــانْ زايــدْ رافـعـنِّهْ

هــــوُ أمـانـتـنـا نـعـيـشْ ونـرفـعَـهْ

بـالـدًّما لــهْ نـفـتدي ونــذودْ عـنِّـهْ

وفي القلوبْ وفي المشاعرْ نزرَعَهْ

لـلـوطَنْ مـنِّـهْ ولـهـذا الـرَّمـزِ مـنِّـهْ

فــي يَــدْ الـقـايدْ وشـعَـبِهْ يـتـبَعَهْ

نـحنْ فـرسانْ الـعلَمْ أهـلْ الأعـنِّهْ

سـامـعـهْ عــنَّـا الـجـهاتْ الأربَـعَـهْ

مِـنْ عـزايمنا الـمعادي خـابِ ظـنِّهْ

فـعْـلنا يـشـوفَهْ قـبِـلْ مـايـسمَعَهْ

حــــولْ رايـتـنـا قــلـوبٍ مـطـمـئنِّهْ

صــادقَـهْ حـــولْ الـعَـلَمْ مـتـجمِّعَهْ

مِـــنْ ذكَّــرَّنَـا بـشَـرْ يـاويـلهْ لأنِّــهْ

نـقـطَـعَهْ شـــرَّهْ وراسِــهْ نـقـطَعَهْ

صـفِّـنـا واحــدْ أبَــدْ مـاجَـتْهِ هَـنِّـهْ

مِـنْ سـنَةْ سـبعينْ مـاحَدْ زعـزَعَهْ

تــسـمَـعْ لـتـاريـخنا حــنِّـهْ ورنِّـــهْ

سـيـرَةْ الـمـجدْ وسـنـاهْ ومـطـلعَهْ

والـعَلَمْ الأرواحْ فـي الـشِّدِّهْ فـدَنِّهْ

رمــزنـا الـخـالـدْ ومَــجـدِهْ نـصـنَعَهْ

إرفــعــوهْ وحــيُّـوْا قــلـوبٍ حـمـنِّـهْ

وكـلِّـنا فــي وقــتْ واحــدْ نـرفَـعَهْ