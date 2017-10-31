محمد بن راشد يُعيّن عبد الله الفلاسي مديراً عاماً لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 35 لسنة 2017، بتعيين عبد الله علي أحمد عبيد بن زايد الفلاسي مديراً عاماً لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على أن يُعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وأعرب الفلاسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لتكليفه بإدارة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي التي كان الهدف وما زال من تأسيسها الاهتمام بالمورد البشري وتطوير قدراته وبناءها، من خلال توفير أفضل الممارسات العالمية والناجحة، سائلاً المولى القدير أن يوفقه لأداء هذه المهمة كما يريد سموه.

وقال إن المورد البشري أساس التنمية في دولة الإمارات التي حققت في مسيرتها إنجازات متتالية يشهد لها القاصي والداني، وذلك بفضل الرؤية الحكمية للقيادة الرشيدة التي تعمل بشكل دؤوب على تحقيق استراتيجيات ورؤى محورها الأساسي تنمية الإنسان وتطوير قدراته، وتعزيز فاعليته في المجتمع من خلال توفير بيئة إيجابية في مجتمعه ومحيط عمله.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تدرك أن بناء الحضارة يتم بالاهتمام بالمورد البشري ومن خلال توفير بيئة إيجابية سعيدة له، لافتاً إلى أن الدولة تقدّم نموذجاً يحتذى في تطوير مواردها البشرية التي أصبحت تحقق إنجازات في مجالات مختلفة.

يُذكر أن عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تلقّى التعليم الجامعي في أكاديمية شرطة دبي، وتخرج فيها في عام 1994، وعمل في قسم البعثات الدراسية بشرطة دبي والإشراف على المبتعثين ومتابعة دراساتهم الجامعية والعليا في مختلف دول العالم، وفي عام 1999 شغل منصب مدير إدارة الموارد البشرية، ليتولى الإشراف على الخطة التدريبية بشرطة دبي لكل قطاعات وإدارات الشرطة، إضافة إلى المشاركة في مشروع تخطيط الموارد والنظام الإلكتروني لحكومة دبي.

وفي عام 2006، شغل منصب مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية للعمل والإشراف على وضع السياسات وإدارة ميزانية الوظائف وتصميم الوظائف للعاملين في شرطة دبي، لتتم ترقيته لشغل منصب نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي، إضافة إلى نائب لجنة الهياكل التنظيمية بالشرطة.

وتم انتدابه بعد ذلك للعمل في شركة نخيل، ليشغل منصب المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية، للإشراف على إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والعلاقات الحكومية وشؤون أمن المجمعات السكنية، أما في الجانب الاجتماعي فيشغل الفلاسي منصب المدير التنفيذي لجمعية دار البر وعضو مجلس الإدارة التي تعمل في المجال الخيري والإنساني داخل الدولة وخارجها.