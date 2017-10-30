استمرار تخفيض قيمة المخالفات المرورية 50% في الشارقة

دعت شرطة الشارقة السائقين وأصحاب المركبات إلى الاستفادة من قرار تخفيض قيمة المخالفات المرورية الذي أعلنت عنه مؤخرا والإسراع بتسديد المخالفات المترتبة عليهم.

واكد الرائد عبدالرحمن خاطر مدير فرع التوعية المرورية بشرطة الشارقة على الاستمرار بتخفيض قيمة المخالفات الموقعة خلال الفترة الراهنة وحتى نهاية شهر ديسمبر القادم وفق ما تم الإعلان عنه بمناسبة احتفالات شرطة الشارقة باليوبيل الذهبي داعيا السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد المرور، والتقيد بحدود السرعة المقررة على الطرق، وعدم ارتكاب المخالفات التي توقعهم تحت طائلة القانون.

وأضاف خاطر أن قرار تخفيض قيمة المخالفات المرورية قصد به تخفيف الأعباء المالية المترتبة على السائقين وأصحاب المركبات، ومساعدتهم على تسوية أوضاعهم القانونية، والحرص على تفادي ارتكاب المزيد من المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات وغرامات مالية تؤثر سلبا على أوضاعهم.

ولهذا فإن القرار يمنح فرصة جديدة لكل سائق مخالف من أجل مراجعة أخطائه، والتأكد من التزامه بالقانون ما ينعكس إيجابيا على سلوكيات السائقين ويساهم في تعزيز السلامة على الطرق.