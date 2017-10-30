محمد بن راشد يعين عبدالله الفلاسي مديراً عاماً لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي

المصدر:
  • وام
التاريخ:
طباعة Email

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً بتعيين عبدالله الفلاسي مديراً عاماً لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على أن يُعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره.

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon