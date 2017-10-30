محمد بن راشد يعين عبدالله الفلاسي مديراً عاماً لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً بتعيين عبدالله الفلاسي مديراً عاماً لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على أن يُعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً بتعيين عبدالله الفلاسي مديراً عاماً لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على أن يُعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره.
دعت شرطة الشارقة السائقين وأصحاب المركبات إلى الاستفادة من قرار تخفيض قيمة المخالفات المرورية الذي أعلنت عنه مؤخرا والإسراع بتسديد المخالفات المترتبة عليهم.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً بتعيين
تمكنت دوريات قسم الإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من إنقاذ مواطنين علقت مركبتهما وسط الصحراء في إحدى المناطق الصحراوية بإمارة الشارقة.
تزامنا مع اليوم العالمي للادّخار الذي يصادف الحادي والثلاثين من أكتوبر من كل عام أعلنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة
تعرض شاب فلبيني يبلغ من العمر 28 عاما لإصابات بليغة نتيجة تعرضه للطعن في احدى المناطق الصناعية على خلفية شجار مع اشخاص اخرين وتم نقله الى وحدة العناية المركزة في المستشفى لتلقي العلاج وحالته العامة خطرة.
تحقق شرطة الشارقة في واقعة انتحار شاب خليجي يبلغ من العمر 19 عاما عثر عليه أحد افراد العائلة معلقاً في سقف غرفته بالمنزل في منطقة السيوح بالشارقة.
تحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة في واقعة وفاة عامل هندي يبلغ من العمر 54 عاما اثر انهيار جدار وسقوطه عليه خلال عمله في موقع قيد الانشاء في المنطقة الصناعية الاولى، حيث توفي على الفور بعد تعرضه لإصابات شديدة في الرأس والصدر.
طورت إدارة البحوث والدراسات في هيئة تنمية المجتمع استطلاعاً للرأي للتعرف بشكل أكبر على أبعاد موضوع تكاليف الزواج بين
استمراراً لزيادة ثقة الجمهور في خدمات النقل في إمارة الشارقة، أعلن اليوم عبدالعزيز الجروان مدير هيئة الطرق والمواصلات
عندما زارت الفتاة ذات الـ 13 عاماً طبيب النسائية أول الأمر بسبب معاناتها من آلام شديدة في البطن، لم تكن تعرف شيئاً عن مرض تعاني منه وهو "الرحم المزدوج" حيث يكون لدى الأنثى "رحمان" بدلاً من رحم واحد.
أطلقت الإدارة العامّة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي منصّة ذكيّة لدفع رسوم المعاملات عن طريق استخدام خاصية الدفع في هواتفهم الذكية Apple Pay
أعلنت المهندسة شيخة الزوين مدير إدارة العقود بهيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة أنجزت الطريق الرئيسي المؤدي لمبنى هيئة الشارقة للكتاب