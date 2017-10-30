محمد بن راشد يعين عبدالله الفلاسي مديراً عاماً لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي

عندما زارت الفتاة ذات الـ 13 عاماً طبيب النسائية أول الأمر بسبب معاناتها من آلام شديدة في البطن، لم تكن تعرف شيئاً عن مرض تعاني منه وهو "الرحم المزدوج" حيث يكون لدى الأنثى "رحمان" بدلاً من رحم واحد.