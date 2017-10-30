وزارة تنمية المجتمع تطلق تطبيق ادّخار

تزامنا مع اليوم العالمي للادّخار الذي يصادف الحادي والثلاثين من أكتوبر من كل عام أعلنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع عن إطلاق الوزارة تطبيق إدّخار الذكي، الذي يمكّن الأسر من إدارة ميزانيتها واحتياجاتها الأساسية والكمالية،ويساهم في رفع درجة وعي أفراد الأسرة والمجتمع حول التخطيط المالي السَليم والتقليل من النزعة الاستهلاكية الغير مخطط لها.

وقالت معاليها حول إطلاق الوزارة لتطبيق ادّخار:"يهدف التطبيق إلى نشر ثقافة الادّخار بين أفراد الأسرة وأفراد المجتمع وتعزيز الوعي الأسري بالتخطيط المالي والثقافة المالية وذلك من منطلق أهمية الانتقال من مفهوم الاستهلاك إلى الادخار ثم الإستثمار الذي يحقق الأمان المالي والاستقرار الأسري".

حيث أن التطبيق يمكّن المستخدم من إضافة أكثر من حقل لنوع المصاريف والالتزامات الشهرية التي يترتب عليها تنظيم وإدارة المال لديه، بالإضافة إلى ذلك يستطيع المستخدم من خلال الرسم البياني الذي يبرز لديه سجل الدخل من حيث المبلغ الإجمالي للمصاريف والمبلغ المتبقي من الدخل،وينبه البرنامج المستخدم في حالة زيادة صرف المبلغ المحدد، كما يوضح أكثر البنود صرفاً ومتوسط الصرف اليومي والإسبوعي سواء كماليات أو ضروريات، كما يوفر تقارير مالية مفصَلة بهذا الشأن، ويحتوي على 60 رسالة توعوية عن مفاهيم الادخار وطرقه وسبله، تظهر لمستخدم التطبيق بشكل عشوائي كل أسبوع على مدار السنة.

ويوضح تطبيق ادّخار الذي يتميز بسهولة الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية،والذي يتوفر حالياً على متاجر أبل وجوجل،للمستخدم نمط حياته في كيفية إدارته للمال والادخار،وقائمة بالأهداف المالية التي سيدونها لتكون له حافزاً لإدخار جزء من المال مؤمِناً مستقبله ومستقبل أسرته.

وتحرص وزارة تنمية المجتمع في تنفيذ سلسلة من البرامج التوعوية في مختلف إمارات الدولة التي تعنى بتعزيز ثقافة الادخار لدى أفراد الأسرة والمجتمع عامة وطلاب المدارس من مختلف الفئات العمرية وأولياء أمورهم خاصة .

وتتضمن مبادرات الوزارة التوعوية حول الإدخار " مبادرة خطط لمستقبلك" التي تقدّم استشارات مالية لأفراد الأسرة، إضافة إلى ورش عمل تقدمها المبادرة للشباب المقبلين على الزواج،تثقفهم حول آلية التخطيط المالي المناسبة،لتكوين أسرة مستقرة ومتماسكة بلا ديون أوعوائق مالية.