14مليون راكب لمواصلات الشارقة خلال الربع الثالث لعام2017

استمراراً لزيادة ثقة الجمهور في خدمات النقل في إمارة الشارقة، أعلن اليوم عبدالعزيز الجروان مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لشؤون المواصلات عن بيانات التشغيل للربع الثالث من العام الجاري والتي شهدت زيادة كبيرة في أعداد الركاب لتصل إلى 20 ألف راكب يومياً، ليبلغ عدد الركاب الاجمالي 14 مليون و300 ألف راكب لوسائل النقل الجماعي التي تشرف عليها الهيئة من مركبات الأجرة على تنوعها وحافلات المواصلات العامة بمدينة الشارقة وحافلات النقل بين المدن التي تربط مدينة الشارقة بكافة مدن الدولة.

وأضاف الجروان بأن الهيئة لديها خطط متنوعة لتطوير قطاع المواصلات لتلبية الزيادة الكبيرة في الطلب، وتوفير الحلول العملية للجمهور لاختيار النقل الجماعي، مثل زيادة أسطول الحافلات والتوسع في شبكة الحافلات سواء للنقل بين المدن أو المواصلات العامة، مع توفير حلول بسيطة لركاب مركبات الأجرة.

مركبات الأجرة

وأفاد الجروان بالنسبة لمركبات الأجرة بأن الهيئة توفر كافة أنواع خدمات مركبات الأجرة للجمهور وتشمل المركبات العادية والعائلية والنسائية والمخصصة لأصحاب الهمم، وقد بلغ اجمالي عدد ركاب مركبات الأجرة 10 ملايين و891 ألف راكب خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، استخدموا خلالها أسطول مركبات شركات الامتياز وهم أجرة الشارقة، أجرة الإمارات، أجرة الاتحاد، المدينة للأجرة، وأشار الجروان بأن عدد الرحلات المنجزة بلغ 7 ملايين و262 ألف رحلة.

وأوضح الجروان بأن الهيئة تولي عناية كبيرة بتطوير السائقين وتدريبهم وإطلاعهم على آخر مستجدات القوانين ذات الصلة، حيث تم تنظيم محاضرة توعوية لجميع سائقي مركبات الأجرة والحافلات حول مخاطر الحرائق وسبل التعامل معها، فضلاً عن عمليات الإحلال والتجديد المستمرة لمركبات الأجرة للحفاظ على الجودة.

وأضاف الجروان : توفر الهيئة أيضاً خدمات النقل بمركبات الأجرة في مدن الساحل الشرقي وهي كلباء وخورفكان ودبا الحصن، والمنطقة الوسطى والتي تشمل مدينة الذيد والبطائح، وقد أدى تفعيل خدمة الحجز المسبق لمركبات الأجرة في المنطقة الشرقية والوسطى عبر مركز الاتصال 600525252 المركزي إلى زيادة في الطلب فقد وصلت الحجوزات إلى4 آلاف.

المواصلات العامة

بالنسبة للمواصلات العامة فقد بلغ اجمالي عدد رحلات حافلات المواصلات العامة 93 ألف و838 رحلة بزيادة قدرها 7% عن ذات الفترة من العام الماضي، تجوب مدينة الشارقة عبر شبكة مكونة من 9 خطوط، استخدمها مليون و666 ألف راكب بزيادة قدرها 9٪، وأوضح الجروان بأن الزيادة الكبيرة في عدد الركاب ترجع إلى توفير الخدمة بكافة الأماكن المطلوبة، والرقابة الصارمة على جودة الخدمات، وتواجد المراقبين بالميدان لمتابعة تنفيد خطط الهيئة الرقابية، فضلاً عن توفير البطاقة المسبقة الدفع «ساير» وتيسير الحصول عليها أو إعادة شحنها مباشرة من السائق، والتي تمنح تخفيضاً على الرحلات يصل إلى 25 بالمائة عن نظيرتها الورقية، فضلاً عن خدمة «رحلتي» للاستعلام عن مواعيد وأرقام الحافلات.

حافلات النقل بين المدن

وبالنسبة للركاب المتنقلين بين مدن الدولة والذين يتخذون محطة الجبيل للحافلات نقطة انطلاق لهم فقد سجل الربع الثالث زيادة في عدد الركاب اليومي لتصل إلى 20 ألف راكب وبزيادة قدرها 2%، حيث استخدم حافلات اسطول النقل بين المدن واحد مليون و707 الاف راكب وبزيادة ١٨ ألف راكب عن ذات الفترة من العام الماضي، وأوضح الجروان بأن تلك الزيادة ترجع إلى التحسينات المستمرة لاسطول الحافلات وزيادة خطوطها، وكشف الجروان بأنه سيتم تدشين حافلات جديدة خلال العام الجاري وفق أعلى المواصفات العالمية. وأشار الجروان بأن المنطقة الشرقية والوسطى ترتبط بمدينة الشارقة بشبكة مواصلات تنطلق من محطة الجبيل للحافلات وتعمل من الساعة الخامسة فجرا وحتى منتصف الليل.

تراخيص أنشطة المواصلات

ومن أجل توفير خيارات متعددة للتنقل الأمن للقطاع الخاص وتحت إشراف الهيئة فق تم إنجاز ١٦٤٨ تصريح للمركبات و١٨٣٤ تصريح لسائق، وإضافة ٥٢٩ عقد فرعي، كما تم إصدار ٤ رخص لمزاولة النشاط خلال الربع الثالث من العام ٢٠١٧، علما بأن الهيئة مناط بها إصدار تصاريح النقل البري الدولي للركاب بالحافلات وأيضاً تصاريح نقل الركاب بالمركبات الفارهة «تحت الطلب» وإصدار تراخيص لتأجير الحافلات، وقد تم زيادة عدد الشركات المسجلة بنظام «تصاريح» إلى ٨٢ شركة تدير ١٢٣٤ مركبة.



مركز الاتصال

أفاد الجروان بأن مركز الاتصال تلقى 220 ألف مكالمة خلال الربع الثالث من العام الجاري، منها ١٣٥ ألف و٣٢٥ مكالمة لخدمة الحجز المسبق للمركبات.

وأشار الجروان إلى أن الربع الثالث شهد طفرة في استخدام خدمة الاستدعاء الآلي لمركبات الأجرة، حيث استفاد من الخدمة ٩ الآلف شخص تمت خدمتهم عبر 50 جهاز موزعة على إمارة الشارقة بما فيها المنطقة الشرقية في كلباء وخورفكان، تعمل الخدمة حالياً في الهيئات والدوائر الحكومية وكذلك الأماكن المزدحمة مثل المراكز التجارية، ليتم استدعاء المركبات بأسرع وقت ممكن وبدون وسائل اتصال سوى ضغطة واحدة على الجهاز.



رقابة أنشطة المواصلات

وأكد الجروان بأن الهيئة تسعى عبر خططها القصيرة وطويلة الأمد لتوفير الرحلة الآمنة لجميع مستخدمي المواصلات سواء مركبات الأجرة أو الحافلات، حيث توفر الهيئة مراقبين وضباط للجودة متواجدين بالميدان لمراقبة حركة السائقين والقضاء على الشكاوى، وخلال الربع الثالث تم تحرير ٨٨٧ مخالفة للتشغيل غير القانوني، بنسبة إرتفاع بلغت ٣,٨% عن ذات المدة من العام الماضي، ولضمان فاعلية الرقابة والقضاء على الظواهر السلبية تم تنظيم ١٠ حملات رقابية للقضاء على ظاهرة التشغيل غير القانوني في المواقع التي تشهد نشاطاً لأنشطة تهريب الركاب، مثل سكن العمال والأسواق الخارجية ومنطقة الصجعة، والمناطق الصناعية.

وأضاف الجروان: وبشأن الرقابة على جودة الخدمات واستمرارا لضبط الخدمة وتوفيرها في أفضل صورة فإن قسم رقابة الجودة نظم ٣ حملات بمختلف مناطق مدينة الشارقة منها مطار الشارقة الدولي، والمراكز التجارية والمستشفيات وأماكن الفعاليات، ومحطات المواصلات العامة والنقل بين المدن، وتم تحرير ٢٦٧٩ مخالفة بنسبة انخفاض ٢١٪ عن ذات المدة من العام الماضي.