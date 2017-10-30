شرطة دبي توفر خاصية الدفع بـ (Apple Pay)

أطلقت الإدارة العامّة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي منصّة ذكيّة لدفع رسوم المعاملات عن طريق استخدام خاصية الدفع في هواتفهم الذكية Apple Pay في جميع مراكز الخدمة ومركز الشرطة الذكي (SPS)، حيث بات بإمكان الجمهور استخدام هذه الخاصية في دفع الرسوم وذلك عن طريق تمرير هواتفهم الذكية على أجهزة الدفع الالكتروني في مراكز الخدمة المنتشرة في إمارة دبي.

وأكّد العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي أن شرطة دبي حريصة على التواجد في المنصّات الذكيّة وتعزيز توجّهها في مجال الخدمات الذكيّة بهدف إسعاد المتعاملين، وبما يخدم أيضاً توجّه الحكومة الذكيّة عبر إنجاز المعاملات ودفع رسوم المعاملات بطريقة آمنة من خلال الهواتف الذكيّة التي باتت في متناول مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح أن الخاصية الجديدة تمكّن المتعاملين من اختصار عدّة خطوات في الدفع الالكتروني، مشيرا إلى أنه تم توفير أجهزة الدفع الإلكتروني ببطاقات الائتمان (POS) في جميع مراكز خدمات المتعاملين مدعمه بخاصية Apple Pay .

وتأتي هذه المبادرات بمتابعة مباشرة من القيادة العليا في شرطة دبي، وفي إطار الجهود المتواصلة لفريق الادارة العامة للذكاء الاصطناعي وبالتعاون مع الإدارات العامّة الرئيسيّة في شرطة دبي بتحويل جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور إلى خدمات بنسخة مطوّرة متوفّرة على تطبيقات شرطة دبي الذكية.