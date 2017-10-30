إنجاز الطريق الرئيسي والطرق المؤدية لمبني «الشارقة للكتاب»

أعلنت المهندسة شيخة الزوين مدير إدارة العقود بهيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة أنجزت الطريق الرئيسي المؤدي لمبنى هيئة الشارقة للكتاب الواقع بمنطقة مويلح التجارية وذلك استكمالا لما تم تنفيذه من مجموعة الطرق المؤدية. ويبلغ الطول الإجمالي لهذه الطرق حوالي 2,9 كيلو متر بتكلفة إنشاء مصاحبة تقدر بحوالي 12,2 مليون درهم.

وأوضحت المهندسة أن المشروع يأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الرامية بالتوسع في مشاريع البنية التحتية للإمارة حسب أفضل الممارسات وأعلى المعايير لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة على كافة المجالات والأصعدة وفي مختلف الميادين وبالأخص النهضة التعليمية والثقافية، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة الخاصة بتطوير شبكات الطرق وتنفيذها بأعلى المواصفات العالمية لربط المجمعات العلمية والثقافية وتحويل هذه المناطق إلى مجمعات عصرية وفق أرقى المعايير العالمية .

وأفادت الزوين أن مشروع الطرق المؤدية لمبنى هيئة الشارقة للكتاب بمنطقة مويلح يتضمن إنشاء طريق رئيسي مزدوج، يعمل على ربط المدخل الرئيسي للمبنى بشارع الشيخ محمد بن زايد المجاور. يتكون هذا الطريق من حارتين للسير في كل اتجاه بطول 150 متر، مع حارة للتباطؤ وأخرى للتسارع بطول 340 متر، و290 متر على التوالي، حيث يأتي ذلك استكمالا لما تم تنفيذه سابقا من مجموعة من الطرق المفردة المؤدية التي تعمل على ربط إضافي لمبنى هيئة الشارقة للكتاب بشارع محمد بن زايد المجاور، تتكون هذه الطرق من حارتين للسير بعرض (7,3) وبطول إجمالي يبلغ حوالي (2،1كم) مع أكتاف أسفلتية بعرض (1م) من الجهتين أو مواقف للسيارات عند المنطقة المجاورة لسور المبنى من الخارج بعدد إجمالي يبلغ (180متر) مع ميدان بجوار المدخل الرئيسي للمبنى يعمل على توزيع الحركة بصورة مثلى، هذا بالإضافة إلى أعمال الخدمات التطورية المصاحبة.