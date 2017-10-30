الموارد البشرية :"الهوية" وثيقة إلزامية عند تسجيل المنشآت





تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتبارا من مطلع شهر نوفمبر المقبل اعتماد بطاقة الهوية الأصلية لصاحب العمل والمندوب والمخول بالتوقيع كمتطلب اساسي والزامي عند تسجيل المنشأة أو تجديدها سنويا.

ودعت الوزارة أصحاب العمل ومسؤولي العلاقات الحكومية ( المندوبين) والمخولين بالتوقيع الى تحديث بياناتهم لدى الوزارة باستخدام بطاقة الهوية الأصلية وتوفير بيانات التواصل الصحيحة حرصا منها على تذليل عقبات التواصل مع المعنيين وبشكل استباقي وفعال.

وقال أحمد آل ناصر مدير إدارة علاقات المتعاملين في وزارة الموارد البشرية والتوطين " ان خطوة الوزارة تأتي في اطار خطتها الاستراتيجية الرامية الى تقديم خدمات متميزة بما يحقق السعادة للمتعاملين وضمان استفادتهم من كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر مختلف قنوات التواصل بطرق مميزة ومبتكرة سعيا منها لتوفير بيئة متكاملة لأصحاب العمل لممارسة نشاطاتهم بالشكل المطلوب والمريح دون مواجهة أية عوائق قد تعترضهم أثناء تقديم المعاملات الخاصة بهم".

وأوضح" ان عملية تحديث البيانات تتم من خلال مراكز الخدمة "تسهيل" أو عبر نظام تسهيل للمنشآت المشتركة في هذا النظام كمرحلة أولى، إلى حين توفيرها على التطبيق الذكي للوزارة وقنوات تقديم الخدمة الأخرى خلال الفترة القريبة القادمة".

واشار آل ناصر" أن بإمكان مندوب المنشأة إحضار الوثائق المطلوبة للمعنيين المراد تحديث بياناتهم وسيقوم الموظف المختص بمسح البطاقة في جهاز قارئ خاص لتتم بذلك نقل البيانات المحدثة إلى نظام وزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان مصدرها وتسريع عملية التحديث".

وأضاف " أنه سيتم طلب مجموعة أخرى من البيانات للتحديث الفوري كبيانات تواصل إضافية وأساليب التواصل المختلفة والمفضلة لدى المتعامل والموقع الجغرافي للمنشأة ورقم البريد وغيرها من البيانات".

واشار آل ناصر " الى ان صلاحية البيانات ستكون لمدة سنة من آخر تحديث لها ، وبالتالي فإن كانت لصاحب العمل أكثر من منشأة، فإنه يتطلب منه ابراز البطاقة لمرة واحدة فقط في كل عام مع امكانية تحديث البيانات في أي وقت آخر تتغير فيه بيانات التواصل الخاصة بالمنشأة أو صاحب العمل.