" اتصالات" راعياً رئيسياً للدورة الرابعة لمنتدى الإعلام الإماراتي

أعلن نادي دبي للصحافة الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام الإماراتي اختيار مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" راعياً رئيسياً للدورة الرابعة للمنتدى المقرر عقدها برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في السادس من نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة من جميع مكونات الإعلام المحلي.

وبهذه المناسبة قالت ميثاء بوحميد مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة إن الشراكة بين "اتصالات" والمنتدى تأتي في إطار تعاون مستمر منذ سنوات بينهما وهو ما يعكس حرص الشركات الوطنية الكبرى على دعم المبادرات النوعية الرامية إلى إحداث تطوير إيجابي في قطاعات مهمة ومن أبرزها قطاع الإعلام بما يمثله من تأثير مباشر في المجتمع يكشف إدراكاً لقيمة هذا القطاع وما يمكن أن يقوم به في مجال دفع عجلة التطوير والتنمية ضمن شتى القطاعات الأخرى مشيدة بالتعاون الكبير الذي أبدته "اتصالات" مع منتدى الإعلام الإماراتي الذي يستضيف بشكل سنوي قيادات إعلامية من مختلف القطاعات لمناقشة واقع ومستقبل الإعلام المحلي.

والتعاون بين اتصالات والمنتدى ليس الأول من نوعه ما يؤكد خصوصية مثل هذا التعاون الذي يشهد نمواً مستمراً ليس فقط خلال فترة انعقاد المنتدى ولكن على امتداد العام وقالت: " نتطلع إلى مستقبل حافل بمزيد من فرص التعاون البناء بين الجانبين وضمن العديد من المبادرات والمشاريع التي تخدم قطاع الإعلام سواء في دولتنا أو على المستوى العربي الأشمل".

وفي هذا الإطار قال الدكتور أحمد بن علي نائب أول الرئيس لاتصالات المجموعة في "اتصالات: " نتشرف برعاية فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي بنسخته الرابعة على التوالي والتي تمثل استمراراً للمساهمة التي تقدمها "اتصالات" للمبادرات المتميزة والهادفة التي ينظمها نادي دبي للصحافة ويأتي من منطلق الإيمان بالمسؤولية كمؤسسة وطنية في تشجيع مثل هذه المبادرات وإدراكاً منها للدور الرئيسي والهام الذي يلعبه الإعلام الإماراتي في تقدم ونهضة الدولة من جهة وتعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي من جهة آخرى" .