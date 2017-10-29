محمد بن راشد يعتمد قانون تنظيم الوقف والهبة في دبي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله اليوم قانون تنظيم الوقف والهبة في دبي.

وقال سموه في حسابه على تويتر" اعتمدت اليوم قانون تنظيم الوقف والهبة في دبي. للوقف دور تاريخي في التنمية على المستويين العربي والعالمي".

وأضاف سموه "اليوم نعيد الدور التاريخي للوقف بإعادة إحيائه كأداة تنموية للمجتمعات وهدفنا توفير أفضل بيئة تشريعية لإنشاء الأوقاف في العالم".

وتابع "حوكمة الخير سبيل لاستدامته والإمارات نموذج عالمي لهذه الحوكمة وتفتح أبوابها لكل من يريد المساهمة في الخير.".

وأوضح سموه "نريد للوقف أن يساهم في المجالات المجتمعية والعلمية والثقافية والبيئية والشبابية .. ونريد من جميع رجال الأعمال أن يكونوا جزءاً من ذلك".

واضاف"مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية والمركز العالمي لاستشارات الوقف التابع لها يصنعان نموذجاً عالمياً جديداً للعمل الخيري التنموي".