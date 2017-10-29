مكتوم بن محمد يلتقي القضاة المتميزين في محاكم دبي

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التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي صباح اليوم نخبة من القضاة الأكفاء والمتميزين المتفانين في أدائهم الوظيفي في محاكم دبي وذلك في أبراج الإمارات بدبي.

ورحب سموه بالقضاة حيث بارك لهم تميزهم وعطائهم المشكور مع فرق عملهم. مشيدا بسعيهم الحثيث للارتقاء بمنظومة العمل والأداء الوظيفي في محاكم دبي وبتفانيهم وإخلاصهم في أداء الواجبات الموكلة إليهم.

ودعا سموه موظفي محاكم دبي كافة للاقتداء بهم وبكفاءاتهم في مسيرتهم العملية وترسيخ مفهوم العطاء والتميز في ميادين العمل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأمور المتعلقة بأداء محاكم دبي في التنافسية الدولية حيث وجه سموه الموظفين للبذل والابتكار الوظيفي والاستمرار في سرعة الإنجاز والتطلع لنجاحات مستقبلية أخرى تكفل لهم استمرارية التميز، ودعا زملائهم في المهنة إلى إيجاد بيئة تنافسية للتميز والارتقاء بالأداء الوظيفي بشكل عام.

وحضر اللقاء المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي وسعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي

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