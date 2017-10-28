أبوظبي تستقبل أول رحلة طيران غير مجدولة من روسيا

استقبلت أبوظبي أمس أول رحلة طيران غير مجدولة مباشرة من روسيا وعلى متنها 189 مسافرا.

يأتي ذلك تنفيذا لاتفاق الشراكة الذي وقعته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مع مجموعة أنيكس للسياحة - ومقرها روسيا - بشأن إطلاق برنامج سياحي لتسيير رحلات الطيران غير مجدولة مباشرة من روسيا إلى أبوظبي.

وبموجب الاتفاق تنطلق رحلتان أسبوعيا من موسكو إلى مطار أبوظبي الدولي على مدار ستة أشهر وذلك لتلبية الطلب المتزايد.

وكانت أبوظبي قد سجلت خلال الفترة السابقة زيادة كبيرة في أعداد زوارها من دول الاتحاد الروسي وذلك بعد تطبيق الإجراءات الجديدة لمنح تأشيرة الدخول لمواطني الاتحاد الروسي مطلع العام الجاري حيث صعدت السوق الروسية إلى المرتبة الثالثة على قائمة الدول التي يمضي مواطنوها ليال سياحية أطول بمعدل يتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين.

وبلغ عدد نزلاء الفنادق من الاتحاد الروسي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام 59,040 نزيل مقابل 49,976 نزيل خلال الفترة نفسها من عام 2016، وتوفر أبوظبي حاليا نحو ألف و800 مقعد أسبوعيا من روسيا ودول الاتحاد الروسي.

وفي إطار هذه الشراكة تهدف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إلى زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة استعدادا للزيادة المتوقعة في أعداد الزوار من هذه الأسواق بناء على القرارات الأخيرة بشأن منح مواطني دول الاتحاد الروسي تأشيرة الدخول عند الوصول لمدة 30 يوما.

وقال سلطان المطوع الظاهري المدير التنفيذي لقطاع السياحة بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي إن اتفاق الشراكة يمثل خطوة مهمة وكبيرة لمستقبل قطاع السياحة في أبوظبي خاصة أنه تتيح للدائرة استيعاب واستقطاب المزيد من دول الاتحاد الروسي.

وأعرب عن تطلعه للترحيب بالمزيد من الزوار الروس وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مباشرة للسفر والمغادرة من وإلى الأسواق الروسية والتي يسجل مواطنوها معدلات أطول بالنسبة لعدد الليالي السياحية والطامحين إلى قضاء عطلات سياحية مريحة وبأسعار مناسبة.. مؤكدا ثقته بأن اتفاق الشراكة سيمكن الدائرة من الاستجابة للتطلعات المتنامية للسائح الروسي الراغب لزيارة أبوظبي .

من جهته قالت سفتلانا فولينشوك المشرف على السوق الإماراتي لدى إدارة تطوير الأعمال في مجموعة أنيكس إن المجموعة تخطط لرفع نسبة مبيعات باقات أبوظبي على الأقل مرتين من خلال طرح برنامج الطيران وزيادة أعداد العقود الحصرية مع الفنادق.

وأشارت إلى أن أبوظبي تعتبر من الوجهات الأكثر تنافسية في المنطقة وتوفر على السائح الروسي من 10 إلى 15% بالمقارنة مع تكلفة زيارة الوجهات السياحية الإقليمية الأخرى.

ويعتبر " برنامج أنيكس لرحلات الطيران غير المجدول" من ثمرات الحملة الترويجية التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة في موسكو وسانت بطرسبرغ .. فيما تعنزم الدائرة الاستمرار في تنظيم حملات ترويجية للاستثمار في النجاحات التي تحققها وبناء المزيد من البرامج التحفيزية على غرار برنامج أنيكس المتوقع أن يسهم في رفع أعداد الزوار الروس إلى أبوظبي بنسبة 40%.