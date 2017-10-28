"طرق دبي" الراعي الاستراتيجي لمنتدى الإعلام الإماراتي

أعلن نادي دبي للصحافة الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام الإماراتي، عن اختيار "هيئة الطرق والمواصلات" راعياً استراتيجياً للدورة الرابعة للمنتدى، والمنعقدة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في السادس من نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، وبحضور ومشاركة لفيف من القيادات الإعلامية الإماراتية ورموز الفكر والثقافة في الدولة، ورؤساء تحرير الصحف المحلية وكبار الكُتَّاب والصحافيين وكذلك الأكاديميين ودارسي علوم الإعلام في الدولة.

وتأتي رعاية "هيئة الطرق والمواصلات" لمنتدى الإعلام الإماراتي انطلاقاً من حرصها على تعزيز مكانة الإعلام الوطني ودوره في دعم شتى مسارات التطوير على امتداد إمارات الدولة وضمن كافة قطاعاتها، وتأكيداً على روابط التعاون مع نادي دبي للصحافة الجهة التي تقف وراء تنظيم المنتدى والذي يُعدُّ التجمع الأبرز لكافة مكونات الإعلام المحلي، ويتيح فرصة مناقشة طيف واسع من الموضوعات المتعلقة بالقطاع، وما يتماس منها مع القضايا المحلية والإقليمية والدولية، مانحاً المعنيين بالعمل الإعلامي الإماراتي فرصة اللقاء تحت سقف واحد للتحاور حول أفضل طرق تطوير الرسالة الإعلامية التي تخدم المجتمع وتلبي تطلعاته.

وبهذه المناسبة، أعربت ميثاء بوحميد مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، عن تقديرها لهيئة الطرق والمواصلات لما تقدمه من تعاون نموذجي ودعم كبير للعمل الإعلامي بصفة عامة، ما يؤكد مدى قناعتها بأهمية المنتدى باعتباره المنصة الإعلامية الأهم على مستوى الدولة التي تعمل على استشراف مستقبل قطاع الإعلام ومناقشة أهم التطورات على ساحته، وسبل النهوض بدوره في خدمة المجتمع وتعزيز توجهات الدولة وصولاً إلى المستقبل الذي يكفل الاستقرار للجميع.

وقالت بوحميد، أن قطاع الإعلام من أكثر القطاعات ارتباطاً بمفهوم التميز والتطوير، لذا اخذ المنتدى ومنذ انطلاقته الأولى على تحريك المياه الراكدة، ومضى تحقيقاً لهذه الغاية في دروب التحسين والتطوير ليكون إعلامنا مواكباً بحق لزخم نهضتنا التنموية الشاملة، تماشياً مع "رؤية الإمارات 2021" الطامحة لجعل الدولة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.

وأضافت: "تأتي الشراكة بين "هيئة الطرق والمواصلات" والمنتدى في إطار حرص المؤسسات والشركات الوطنية الكبرى على تمكين قطاع الإعلام من الاضطلاع بدوره المؤثر كطرف فاعل في عملية التنمية الشاملة على تنوع مساراتها، وانطلاقاً من قناعة بما يمكن أن يقدمه الإعلام من إسهامات تدفع في اتجاه التطوير الإيجابي والنهوض بقدرات المجتمع وتحفيز طاقات أفراده. مشيدة بالحضور المميز لمؤسساتنا الوطنية في مختلف المناسبات وإلى جانب كافة المبادرات الرامية إلى إحداث تأثيرات إيجابية تمتد لخدمة الناس في كافة ربوع عالمنا العربي.

وأكدت بوحميد، أن لدولة الإمارات مكانة إقليمية وعالمية تتطلب منا اليوم التفكير بطريقة مختلفة في قطاع الإعلام، والتحديات التي تواجهه والطموحات التي نريد الوصول إليها، ليكون إعلام الإمارات قادراً على مواكبة النهضة الشاملة التي طالت ملامحها مختلف أوجه الحياة في الدولة، ومتمكناً من المشاركة الإيجابية كمكون فعّال من مكونات التنمية.

مشيرة، بإن الدورة الحالية للمنتدى تتجاوز المشهد الإعلامي الإماراتي لتلامس الواقع الوطني هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها منطقة الخليج العربي، وهوا ما يفرض علينا حتمية تطوير تصورات إعلامية مستقبلية لاحتمالات تطورات الأوضاع الإقليمية المحيطة، تأكيداً لقدرتنا على التفاعل معها بأفضل مستويات الكفاءة الممكنة.

بدورها، أكدت موزة المري مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، أهمية دور الإعلام كشريك استراتيجي فاعل في مسيرة النمو والتطور خاصة في الوقت الراهن حيث ساهمت التقنيات الحديثة والفضاء الإلكتروني الواسع في تعزيز سلطة وقوة الكلمة والرأي والصورة."



وقالت المري : "نفخر بالشراكة مع "نادي دبي للصحافة" في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، نحو الارتقاء بمستقبل الدولة والوصول إلى المئوية على مختلف الأصعدة، ذلك انطلاقاً من إيماننا الراسخ بجدوى تأسيس الشراكات من أجل مستقبل مستدام لأجيال المستقبل، وبأهمية تمكين الإعلام من تأدية رسالته لا سيما وبناء الإنسان الذي يعتبر القوة الأساسية الدافعة في تعزيز مسيرة النمو والازدهار التي تشهدها دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على جميع المستويات."

وأضافت، "تلعب المؤسسات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي دوراً محورياً في مساعدتنا في توجيه رسائل هادفة تتناول كافة قضايا ومحاور التنمية المستدامة التي تطمح الهيئة لتحقيقها في دبي إحدى أسرع المدن تطوراً في العالم، ما يجعل من توفير مرافق البنية التحتية ذات النوعية العالية حتمية مطلقة بالنسبة للهيئة، إلى جانب توفير شبكة نقل متطورة لسكان دبي وتطوير الطرق في أنحاء الإمارة لجعل التنقّل أكثر أماناً وسلاسة، في ظل إعلام وطني مسؤول يساهم في نشر رسائل وخطط التوعية التي تخدم رؤية الإمارات 2021.

مؤكدة بان شراكة الهيئة مع نادي دبي للصحافة تأتي في سياق" تأسيس علاقات التعاون الوثيقة بين الطرفين، وانطلاقاً من تقدير الهيئة لدور الإعلام في نشر الوعي بين الناس في مختلف القضايا والموضوعات التي تمس حياتهم اليومية.

الجدير بالذكر أن المنتدى يناقش في هذه الدورة العديد من الموضوعات المهمة المرتبطة بقطاع الإعلام المحلي لاسيما على مستوى المضمون والرسالة ومن أبرزها الخطاب الإعلامي الواعي وأثره في ترسيخ القيم الوطنية التي تشكل الضمانة الأولى لرفعة الوطن وتأكيد قدرته على تخطي أي تحديات قد تعترض طريقه وتمثل الحصن الذي يصون لدولة الإمارات أمنها واستقرارها ويكفل لها سبل التقدم والازدهار". انطلاقاً من دور الإعلام ومسؤوليته المضاعفة في تعزيز اللحمة الوطنية والتي تُعد من أهم متطلبات المرحلة الراهنة، تأكيداً على قيمة الحدث كجسر للتواصل بين قيادات المؤسسات الإعلامية المحلية والإعلاميين والخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وكذلك طلبة الإعلام، للتعرف على أفضل السبل الكفيلة لرفد الإعلام المحلي بكفاءات قادرة على تلبية احتياجاته، وتتمتع بالمقومات التي تؤهلها لريادته نحو مزيد من التميز والرقي.