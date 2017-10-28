الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في البحرين

أدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الشرطة أثناء مرورها بشارع خليفة بن سلمان باتجاه المنامة بالقرب من منطقة جدحفص بمملكة البحرين .

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان اليوم، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة الأمن في مملكة البحرين، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب.

كما أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الجبانة، مؤكدة ثقتها التامة بأن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني حكومة البحرين وشعبها الشقيق عن مواصلة مسيرة استقرار المملكة وتصديها لمحاولات التخريب والعنف اليائسة.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة وإلى أسرة الشهيد، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.