إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول إلى جمهورية فانواتو

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي انه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى جمهورية فانواتو دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتباراً من تاريخ 21 أكتوبر الجاري مع إمكانية البقاء لمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة.

وأوضح أحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن مواطني الدولة حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية يمكنهم دخول أراضي فانواتو بدون تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء لمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة وذلك بناءً على مذكرة التفاهم للإعفاء من التأشيرات التي وُقعت بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وفانواتو في 21 سبتمبر 2017 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في انعقادها الثاني والسبعين في نيويورك.

وقال ان وزارة الخارجية والتعاون الدولي قطعت شوطاً كبيراً في جهودها الدبلوماسية والقنصلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي، وأكد أن التزامها بتوقيع مذكرات تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات يأتي من حرصها على تقديم خدمات قنصلية متميزة لمواطني الدولة لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة وتوطيداً للعلاقات الثنائية مع دول العالم من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى.

وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة أيضاً ليكون جواز السفر الإماراتي ضمن أقوى خمس جوازات عالمية تزامناً مع رؤية دولة الإمارات 2021.