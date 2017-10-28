وزارة تنمية المجتمع وشركة أسواق تقدمان خصومات مميزة لكبار السن

إنطلاقاً من استراتيجية حكومة دولة الإمارات ورؤيتها 2021 التي تهدف إلى تحقيق العيش الكريم والحياة السعيدة لمجتمع دولة الإمارات، وتحقيقا لتكامل وتوحيد الأدوار والجهود بين القطاعات المختلفة وخطط وزارة تنمية المجتمع الاستراتيجية في توسيع مجالات التعاون من أجل ضمان توفير خدمات اجتماعية مستدامة ذات جودة عالية بصورة مطوَرة ومبتكرة للفئات المستهدفة ،وقعت وزارة تنمية المجتمع ممثلة بناجي الحاي وكيل مساعد قطاع التنمية الاجتماعية ويوسف السيد شرف المدير التنفيذي لشركة أسواق مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لكبار السن من حاملي بطاقة مسرة.

وتنص الاتفاقية على حصول كبار السن من حاملي بطاقة مسرَة على خصومات حصرية ومميزة بنسبة 10% على اجمالي المشتريات في جميع منافذ أسواق شرط إبرازهم لبطاقة مسرة .

يستفيد من الخصومات كل حاملي بطاقة مسرة والتي أصدرتها وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع أكثر من 50شريك في القطاع الحكومي والخاص ، وتوفر لهم حزمة متنوعة من الخدمات والتسهيلات والخصومات على مختلف الخدمات الطبية وخدمات النقل والصيدلة وغيرها ،وتحقق هذه الشراكة مع القطاع الحكومي والخاص التنمية المستدامة والرفاهية والعيش الكريم لكبار السن ولأسرهم ، وتعزز وعي المجتمع ومسؤوليتهم تجاه كبار السن.

وتحرص وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين إلى ضمان توفير مختلف الخدمات السهلة والميسرة لكبار السن في جميع إمارات الدولة، وفي مختلف القطاعات وفق أعلى متسويات الجودة، التي تساهم إلى بناء مجتمع سعيد متفاعل مع الآخر و في محيط بيئة تنموية مستدامة.

وأكدت الوزارة عن عزمها في تكثيف علاقاتها وتعاونها مع جهات ومؤسسات مختلفة ذو مجالات متعددة النطاق ، كما ترحب بجميع الراغبين في توحيد الجهود وبناء الشراكات الداعمة لكبار السن ، وتعزيز دورهم في تنمية المجتمع والمسؤولية المجتمعية ، مؤكدة أن تكامل العلاقات بين مختلف القطاعات يدعم خطط وأهداف الوزارة في بناء مجتمع تنموي مستدام .