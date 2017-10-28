جموع غفيرة في الفجيرة تشيّع شهيد الوطن سعيد الكعبي

أدت جموع غفيرة من المصلين بجامع التوحيد في منطقة القرية بالفجيرة امس، صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن سعيد مطر الكعبي الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أدائه واجبه الوطني في عمليتي «عاصفة الحزم وإعادة الأمل» ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

كما أدى الصلاة عدد من المسؤولين وكبار ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين.

وشيع المصلون جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير، حيث ووري الثرى بمقبرة القرية.

ودعا الجميع الله العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان جثمان شهيد الوطن البطل العريف/1 سعيد مطر علي الكعبي وصل إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، أمس، على متن طائرة عسكرية.

مراسم عسكرية

وجرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثمان الشهيد، حيث كان عدد من كبار ضباط القوات المسلحة في الاستقبال.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة أول أمس الشهيد الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أدائه واجبه الوطني في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن مشاركة الإمارات في عمليتي «عاصفة الحزم وإعادة الأمل».

واستقبلت أسرة الشهيد المعزين بمشاعر من الفخر لاستشهاد ابنهم في ميدان المعركة دفاعاً عن الحق والعدل ونصرة الأشقاء، معبرين عن روح الانتماء والإخلاص والوفاء لهذا الوطن في مشاعر غلب عليها الاعتزاز رغم حالة الحزن على فقدان شهيدهم البطل، وإن التفاف الناس حولهم كان له الأثر الإيجابي في تخفيف مصابهم.