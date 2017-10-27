وفاة اثنين وإصابة 6 في حادث سير على طريق مليحة بالشارقة

لقى شخصان مصرعهما "فلبيني وباكستاني" وأصيب 6 آخرون فى حادث سيارة على طريق مليحة الشارقة مساء اليوم الجمعة نتيجة السرعة الزائدة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج ووصفت حالتهم بين المتوسطة والخطيرة.

وكان بلاغاً قد ورد إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع الحادث في الساعة السابعة وأربعين دقيقة مساء حيث انتقلت دوريات الشرطة وفرق الانقاذ وسيارات الإسعاف إلى الموقع، وقامت دورية من المرور بتسيير الحركة المرورية وأحيل ملف الواقعة لمركز الشرطة المختص لتحديد الأسباب التي أدت لوقوعه والمسؤولية فيه.

وناشدت شرطة الشارقة أصحاب المركبات ومستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، كما اهابت بضرورة أخذ الحيطة والحذر والانتباه أثناء القيادة، والابتعاد عن كل ما يشغل السائق ويؤدي إلى تشتيت انتباهه وتركيزه والالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات الداخلية والخارجية لتفادي مفاجآت الطريق ..

وكان فرع الإحصاء المروري بإدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة قد أعلن في تقرير له أن السرعات العالية أحد أهم أسباب الحوادث المرورية القاتلة، والتي يتحمل مسؤوليتها قائد المركبة والمجتمع ككل، وخاصـة أن أعلى نسبة من ضحايا تلك الحوادث تقع بين الشباب، وكذلك عدم التزام قائدي المركبات أو الجمهور بقواعد السير والمرور في الشارع العام وان الإصابات في الحوادث بين الفئة العمرية 18-30 عاماً، نتيجة للسرعة الزائدة، والقيادة بطيش وتهور، والانحراف المفاجئ نتيجة عدم الانتباه أثناء القيادة.