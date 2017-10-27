جموع غفيرة تشيع الشهيد سعيد مطر الكعبي

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

تصوير زيشان

طباعة Email

شيعت جموع غفيرة  اليوم شهيد الوطن سعيد مطر الكعبي  الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أدائه واجبه الوطني في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية .

وأدى المواطنون الصلاة على الشهيد البطل وسط دعوات جموع المشيعين للفقيد بأن يغفر الله له ويتغمده بالرحمة الواسعة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت أمس الشهيد الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أدائه واجبه الوطني في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن مشاركة قواتنا في عمليتي "عاصفة الحزم

وإعادة الأمل" في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة.

 

كلمات دالة:
طباعة Email

مواد ذات علاقة

  • الصورة: وصول جثمان الشهيد سعيد الكعبي

    وصول جثمان الشهيد سعيد الكعبي

    وصل إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي اليوم جثمان الشهيد العريف/1 سعيد مطر علي الكعبي على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة.

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon