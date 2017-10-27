جموع غفيرة تشيع الشهيد سعيد مطر الكعبي

شيعت جموع غفيرة اليوم شهيد الوطن سعيد مطر الكعبي الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أدائه واجبه الوطني في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية .

وأدى المواطنون الصلاة على الشهيد البطل وسط دعوات جموع المشيعين للفقيد بأن يغفر الله له ويتغمده بالرحمة الواسعة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت أمس الشهيد الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أدائه واجبه الوطني في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن مشاركة قواتنا في عمليتي "عاصفة الحزم

وإعادة الأمل" في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة.