سانت لوسيا تعفي مواطني الدولة من تأشيرة الدخول

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن مواطني دولة الإمارات صار بإمكانهم السفر إلى سانت لوسيا دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء لمدة أقصاها 60 يوما في كل زيارة اعتبارا من الأسبوع الحالي.

وقال أحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في الوزارة أن مواطني الدولة حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية يمكنهم دخول أراضي سانت لوسيا بدون تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء لمدة أقصاها 60 يوما في كل زيارة وذلك بناء على مذكرة التفاهم للإعفاء من التأشيرات التي وقعت بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسانت لوسيا في 21 سبتمبر 2017 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في انعقادها الثاني والسبعين بنيويورك.

وأضاف أن إعفاء مواطني الدولة من التأشيرة المسبقة لدخول سانت لوسيا هو دليل على فتح دول العالم أبوابها لمواطني الإمارات وللمكانة المتميزة التي باتت تحتلها الدولة عالميا.

وأكد أن ذلك الإنجاز سيعزز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وسينعكس إيجابا على تطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسانت لوسيا كما سيكون خطوة إيجابية لحث الدول الأخرى لفتح أبوابها لمواطني الدولة نظرا للمكانة المتميزة التي يحتلها جواز دولة الإمارات على المستوى العالمي.