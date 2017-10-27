ريم الهاشمي: تمكين المرأة أولوية في سياسة الإمارات للمساعدات الخارجية

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن تمكين المرأة يحتل موقعاً رئيساً على سلّم أولويات سياسة دولة الإمارات للمساعدات الخارجية، مشيرةً معاليها إلى التزام الإمارات الاستراتيجي والمستمر بالتمكين الاقتصادي للنساء، باعتباره من العوامل الأساسية للنجاح.

جاء ذلك خلال استقبال الهاشمي، أمس، في الديوان العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفداً من برلمانيات محافظة نينوى في العراق.

وأشادت الهاشمي بقوة العلاقات المتطورة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، وأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

وقدّم الوفد البرلماني، خلال اللقاء، تعريفاً بمبادرات السلم المجتمعي في محافظة نينوى العراقية.