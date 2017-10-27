أصدر اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، قراراً بتخفيض قيمة المخالفات المرورية بكافة أنواعها في رأس الخيمة إلى 55 %، وهي أعلى نسبة تخفيض للمخالفات على مستوى الإمارة، ولأول مرة، وسيصبح القرار نافذاً، اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل وحتى 15 نوفمبر لمدة أسبوعين. تزامناً مع الذكرى السابعة على تولي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، مقاليد الحكم في إمارة رأس الخيمة.

مناسبة

وأفاد بن علوان بأن هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا، لها دلالاتها ونتائجها، وأن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، قد عزز محبته بين مواطنيه، لدور سموه في توفير الحياة الكريمة لكل مواطن.

وفي مختلف المجالات، من خلال الرؤية الطموحة لسموه، التي تمثلت في إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التحديثية الكبرى، التي تسعى إلى تطوير الإمارة، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستقرار ونشر الأمن والأمان، سعياً من سموه لرسم مستقبل مشرق للإمارة، ومواصلة مسيرة تشييد النهضة والتقدم.

وأكد أن القرار يأتي ضمن مبادرات شرطة رأس الخيمة، الهادفة لإسعاد المتعاملين بكافة شرائحهم، وتحفيزاً لهم على الامتثال لقانون السير والمرور، وفي نفس الوقت، تخفيف الأعباء المالية عن أفراد المجتمع، تزامناً مع هذه الذكرى الغالية على نفوسنا، داعياً السائقين وأصحاب المركبات إلى الاستفادة من القرار في سداد المخالفات المتراكمة عليهم وتسوية أوضاعهم القانونية، بهدف ضمان السلامة المرورية لكافة أفراد المجتمع.