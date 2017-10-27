محمد بن راشد: تمكين شبابنا العربي وتزويدهـم بلغة العصر خطوة لبناء مستقبل أفضل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مؤسسات القطاع الخاص شركاء في التنمية ولها دور فاعل وأساسي في بناء مجتمعات الغد، مضيفاً سموه: نشكر مؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية على دعمها مبادرة مليون مبرمج عربي. تمكين شبابنا العربي وتزويدهم بلغة العصر خطوة لبناء مستقبل أفضل.

جاء ذلك في حفل توقيع شركة مؤسسة حسين سجواني –داماك الخيرية، وهي مبادرة خيرية مشتركة بين مجموعة داماك العقارية ورئيسها التنفيذي حسين سجواني، اتفاقية شراكة ورعاية لمبادرة «مليون مبرمج عربي» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تدريب مليون شاب عربي على البرمجة التكنولوجية الحديثة، لتمكين الشباب العرب وتسليحهم بأدوات لغة المستقبل، وبناء قدراتهم، وتوفير فرص عمل لهم تمكنهم من استغلال مهاراتهم في أكبر مشروع برمجة من نوعه.

وأثنى معالي محمد عبدالله القرقاوي، أمين عام مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، على هذا الدعم من المؤسسة، مؤكداً بالقول: «مؤسساتنا في القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية والنهوض بالمجتمع، والمسؤولية المجتمعية التي تمارسها لا تقتصر على المحيط المحلي وإنما تتجاوزها إلى البعد العربي والإقليمي بما يترجم رؤية القيادة الإماراتية الرشيدة الساعية إلى المساهمة في تحسين واقع المجتمعات العربية وإرساء ثقافة العطاء وبناء مستقبل أوطاننا وتعزيز قدراتنا التنافسية بما يكفل لنا الصدارة العالمية».

رؤية

ومن جانبه، قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية: «دعم ورعاية مبادرة مليون مبرمج عربي تترجم رؤية شركة داماك كمؤسسة تسعى دوماً إلى الريادة والتطوير والتميز، واضعين نصب أعيينا دوماً هدفاً يتمثل في الارتقاء بجودة الحياة وببنية المجتمع، وهذا الهدف لا معنى له إذا لم يأخذ في الاعتبار بناء الإنسان في المجتمع وتأهيله.

وبالتأكيد مبادرة خلاقة مثل توفير تدريب نوعي لمليون شاب عربي على أحدث تقنيات وأدوات البرمجة الحاسوبية من شأنها أن توفر عناصر مبدعة ترفد مختلف القطاعات الحيوية بطاقات مبدعة وتعمل على تطوير الاقتصادات العربية لتواكب المستقبل».

قيم

وأضاف سجواني: «مثل هذه المبادرات التي يتبناها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تنطوي على قيم حضارية وتسعى إلى غرس الأمل لدى ملايين الشباب العربي وبناء مستقبل أفضل تفرض على كل القطاعات المعنية في الدولة بأن تمارس دوراً فاعلاً فيها سواء في الدعم المادي أو المعنوي أو اللوجستي أو الفني بما يسهم في إنجاحها».

مؤكداً: «نتطلع في داماك لأن نكون من أوائل المؤسسات التي تستقبل هؤلاء المبرمجين الجدد، الذين سيشكلون إضافة نوعية لنا، وسيسهمون في مواصلة رسالتنا المتمثلة في التطوير وبناء مجتمعات أفضل».

ولفت سجواني كذلك إلى أن حرص داماك على تقديم كامل دعمها ورعايتها لمبادرة مليون مبرمج عربي إنما يترجم مسؤوليتها المجتمعية كشركة إماراتية رسخت سمعتها كمطور ملتزم معني بتعزيز شراكته مع مختلف مؤسسات الدولة في دفع عجلة المسيرة التنموية في كل الميادين.

وتابع: «وكشركة ذات بعد إقليمي فإن مسؤوليتنا المجتمعية تشمل محيطنا العربي على نحو يترجم رؤية القيادة الإماراتية الرشيدة الساعية إلى المساهمة في تحسين واقع المجتمعات العربية وإرساء ثقافة العطاء والبناء والاستثمار الحقيقي في الإنسان العربي».

وأعرب سجواني عن أمله في أن تسهم رعاية مؤسسة حسين سجواني –داماك الخيرية لهذه المبادرة النوعية في خدمة الشباب العرب وإثراء معارفهم وتطوير قدراتهم وبناء خبراتهم في مجالات العلوم المتقدمة نظراً إلى أن التكنولوجيا الحديثة تعد اليوم محركاً أساسياً لتطور جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

80

تمكِّن مبادرة مليون مبرمج عربي الشباب العرب، إلى جانب اكتسابهم للمعرفة، من الحصول على فرص عمل من بين 80 مليون وظيفة ستكون متاحة عالمياً في العام 2020 في برامج الحاسوب وتطبيقات الهواتف الذكية والصفحات الإلكترونية.

حيث يحصل المنتسبون على ميزة الانضمام إلى منصة الوظائف الخاصة بالمبادرة، إلى جانب لعب دور رئيسي في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة، لا سيما قطاعات التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات.

تأتي مبادرة مليون مبرمج عربي ضمن المشروع النهضوي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بهدف تبادل المعارف والمعلومات وتنمية المهارات لاستئناف الحضارة العربية والارتقاء بواقع المنطقة والخروج من دائرة اليأس إلى آفاق العمل واستثمار طاقات الشباب من خلال دعمهم وتحفيزهم واستغلال طاقاتهم وقدراتهم وخلق مشروعاتهم الخاصة للمساهمة في بناء مجتمعاتهم في العالم العربي.

مبادرة

وتتكون المبادرة التي تندرج تحت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتديرها مؤسسة دبي للمستقبل، من 3 مراحل تنفذ على مدى عامين، أولاها تبدأ في انتساب الطلاب والمدربين العرب من كل أنحاء العالم إلى المبادرة عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني www.arabcoders.ae.

حيث يمكن للمنتسبين متابعة الدورات والبرامج التعليمية والتدريبية المجانية، وحال التحاقهم يحصل المنتسب على شهادة بعد انتهاء مدة البرنامج التعليمي الذي التحق به.

اختبار

وفي المرحلة الثانية يخوض المنتسبون إلى المجتمع المعرفي الخاص بالمبادرة اختبار «تحدي المبرمجين» لاختيار أفضل 1000 منتسب في البرنامج، ما يؤهلهم إلى الالتحاق في دورات متقدمة بمجال البرمجة ومنح دراسية ودورات مهنية للمحترفين.

ومن ثم يتم، كمرحلة ثالثة، اختيار أفضل 10 مبرمجين، حيث ينال الفائز الأول منهم جائزة مقدارها مليون دولار أميركي فيما يتم منح المبرمجين التسعة 50 ألف دولار لكل منهم. كما يتم منح أفضل 4 مدربين مكافأة قيمتها 200 ألف دولار، بواقع 50 ألفاً لكل منهم.

نائب رئيس الدولة:

مشروع نهضوي يستأنف الحضارة العربية

استثمار طاقات الشباب بدعمهم وتحفيزهم وخلق مشروعات خاصة بهم