نقل عدد من الجرحى الصوماليين إلى كينيا للعلاج

شرعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساء أول من أمس، في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس الهيئة، الذي أمر بتسريع نقل المصابين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم ومتابعة أوضاعهم حتى يتماثلوا للشفاء.

ونقل عدد من الجرحى الصوماليين المصابين في التفجير الإرهابي- الذي وقع أخيراً في مقديشو - لتلقي العلاج في الخارج.

ونقلت طائرة طبية مجهزة بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية الجرحى الصوماليين الذين يعانون إصابات خطيرة إلى المستشفيات الكينية برفقة أطباء إماراتيين، حيث سيتم علاجهم في عدد من أفضل المستشفيات الكينية تحت إشراف طاقم طبي إماراتي من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتتحمل دولة الإمارات تكاليف علاج الجرحى وتوفير الرعاية الطبية لهم إلى جانب تقديم كل ما من شأنه أن يحد من معاناتهم ويساهم في شفائهم ويوفر سبل الراحة لهم ولمرافقيهم خلال فترة إقامتهم.

وكان في توديع الجرحى في مطار مقديشو الدولي مسؤولون من سفارة الدولة لدى الصومال والهلال الأحمر الإماراتي والفريق الطبي الإماراتي في مقديشو، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الصحة الصومالية.

وتأتي العملية، في إطار المبادرة الإنسانية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتكفل علاج 100 جريح من مصابي تفجير مقديشو ونقل الحالات الخطرة منهم إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم، وامتداداً للجهود الإنسانية التي تبذلها الدولة للحد من معاناة الصوماليين وتحسين ظروفهم الإنسانية.

دفعة ثانية

ومن المتوقع أن يتم نقل دفعة ثانية من الجرحى الصوماليين للعلاج في الخارج خلال الأيام القليلة المقبلة بدعم من دولة الإمارات بعد استكمال الترتيبات اللازمة لنقلهم. وأعرب المسؤولون الصوماليون عن شكرهم وتقديرهم لمبادرة دولة الإمارات بنقل الجرحى والمصابين لتلقي العلاج في الخارج، وعلى دعمها المستمر للشعب الصومالي، مشيرين إلى أن هذه المبادرة ساهمت في تخفيف معاناة الصوماليين.

كما أعرب المسؤولون الصوماليون عن ثقتهم بأن الجرحى سيلقون كل العناية والرعاية الصحية والعلاجية اللازمة تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المستشفيات الكينية، آملين بشفاء هؤلاء الجرحى والعودة إلى ذويهم سالمين ومتعافين في أقرب وقت ممكن.

تثمين

وثمن الجرحى الصوماليون - الذين تم نقلهم - مواقف دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها، مشيدين بمواقف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب الجرحى الصوماليون عن سعادتهم بنقلهم للعلاج في الخارج على نفقة دولة الإمارات، مؤكدين أن الشعب الصومالي لن ينسى هذه المواقف الإنسانية المشرفة للدولة، داعين الله العلي القدير أن يحفظ قيادة دولة الإمارات والشعب الإماراتي من كل سوء ويديم الله عليهم نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

محاور

وقالت هيئة الهلال الأحمر في بيان لها: إنها تتحرك في عدد من المحاور بالتعاون والتنسيق مع مكتبها وسفارة الدولة في مقديشو والمؤسسات الصحية المعنية في الصومال وكينيا للحد من تداعيات الحادث وتخفيف معاناة المدنيين الصحية والإنسانية، مشيرة إلى أن فرقها الطبية والإغاثية تتواجد في قلب الحدث ووسط الضحايا لتلمس احتياجاتهم وتوفير متطلباتهم الأساسية ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم الراهنة.

وأكدت أنها تولي الأوضاع الإنسانية في الصومال عموماً اهتماماً كبيراً منذ مطلع تسعينات القرن الماضي وتعمل بكل قوة وعزم لتقديم كل ما من شأنه تعزيز دورها بما يحقق تطلعات الأشقاء هناك من خلال المساهمة في توفير سبل الاستقرار لهم والعيش الكريم، مشيرة إلى أنها تسعى عبر أنشطتها المتنوعة في الصومال لتحسين حياة الفئات الأشد ضعفاً ودرء المخاطر المحدقة بالأشقاء في جميع مدنهم وأقاليمهم.