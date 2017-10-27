محمد بن زايد: الإمارات وشعبها يعتــزّان بأبنائهمــا المخلصـــين الأوفيــاء

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء في شهيدي الوطن الرائد طيار علي سعيد سيف المسماري والملازم أول طيار بدر يحيى محمد المراشدة اللذين استشهدا خلال أدائهما واجبهما الوطني في عملية إعادة الأمل في اليمن ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، حيث قام سموه بزيارة منزل الشهيد بدر يحيى محمد المراشدة في منطقة كلباء ومنزل الشهيد علي سعيد سيف المسماري في منطقة الفرفار بالفجيرة.



وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهيدين، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.



كما أعرب سموه عن فخره بشهيدي الوطن البطلين اللذين استشهدا في ساحة العز والكرامة ليرتقوا مع إخوانهم الشهداء الذين سبقوهم الى بارئهم، متضرعاً إلى المولى عز وجل أن يتقبلهم عنده من الشهداء الأبرار.



وقال سموه خلال تبادله الأحاديث مع أهالي وذوي الشهدين ان دولة الامارات العربية المتحدة وشعبها يعتزان بأبنائهما المخلصين الأوفياء الذين يقدمون لوطنهم وتاريخه مواقف عظيمة في الوفاء والتضحية والتي ستبقى دائما ماثلة أمامنا وأمام أجيالنا نستمد منها معاني العزم والتصميم والبذل في سبيل رفعة مكانة وطننا والحفاظ على رايته خفاقة عالية.



وأضاف سموه إن وقفة أهلنا أهل الشهداء شامخة وكبيرة وجليلة نابعة من أصالة شعب الامارات الوفي لقيم العطاء والوفاء والبذل المتجذرة في المجتمع، فهنيئاً لنا جميعاً هذه الروح الوطنية العالية التي إرتوت بحب المجد والرفعة والسمو لوطنها وشعبها.



قدم العزاء الى جانب الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية عضو المجلس التنفيذي.







