استشهاد سعيد الكعبي خلال أدائه واجبه الوطني في نجران

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد العريف أول سعيد مطر علي الكعبي، خلال أدائه واجبه الوطني في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن مشاركة قواتنا في عمليتي «عاصفة الحزم وإعادة الأمل»، في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة.

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته.

وكان الشهيد يعد العدة ويستعد للعودة إلى أرض الوطن، بروح ملؤها الوطنية والفخر، بعد أن أدى واجبه الوطني في الدفاع عن الوطن وحفظ أمن واستقرار الأمة العربية، وفي اليوم نفسه الذي تقرر فيه رجوعه نال أعظم الرتب عند الله وأعلاها وأنفس المقامات وأسماها، الشهادة، وكتبت خير خاتمة لهذا البطل الذي سيخلد اسمه عالياً.

اعتزاز

وتلقت أسرة الشهيد العريف أول سعيد مطر علي الكعبي، من منطقة القرية بإمارة الفجيرة، نبأ استشهاده، بكل ثبات واعتزاز وبمشاعر فخر، لنيله شرف الشهادة العظيمة وتقديم روحه فداء للوطن.

ويبلغ الشهيد سعيد من العمر 36 سنة ولديه 4 أبناء، مطر ابنه البكر (8 سنوات) وحليمة (7 سنوات) وفاطمة (4 سنوات) وراشد الابن الأصغر ذو السنوات الثلاث، ولديه 7 أشقاء و7 شقيقات، ترتيبه الخامس بينهم، والشهيد رياضي يلعب مع منتخب القوات المسلحة.

والشهيد سعيد كان دائم الاتصال والتواصل مع ذويه والاطمئنان عليهم، عرف بقيمه العالية وروحه الطيبة، كما كان باراً بوالدته يهتم بها ويلبي حاجاتها، وكان آخر اتصال هو قبل ساعات من استشهاده، لينضم إلى كوكبة من الأبطال الذين يدافعون عن الحق لرفع راية العزة والفخر في سماء المجد، ولينضم إلى كوكبة الشهداء الأبرار، الشهيد سعيد ودّع عائلته بقلب مطمئن مردداً النصر أو الشهادة، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.