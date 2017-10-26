توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام قد تنشط أحيانا ظهرا على بعض المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر على مناطق متفرقة مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غربا.

حركة الرياح.. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية - شمالية / 14 - 24 / 34 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

حالة البحر.. خفيف - متوسط الموج.. وارتفاع الموج 1 - 2 أقدام قرب الساحل و 2 - 4 أقدام بالعمق. . وأعلى مد عند الساعة 16:19 وأدنى جزر عند الساعة 09:55 مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

أبوظبي 37 24 65 15.

دبي 36 27 55 20.

الشارقة 37 20 50 20.

عجمان 36 23 65 20.

أم القيوين 35 23 60 25.

رأس الخيمة 34 22 65 20.

الفجيرة 36 25 50 20 .

العين 37 23 50 15 .

ليوا 37 22 90 15 .

الرويس 35 23 80 20.

السلع 35 25 75 25 .

دلما 34 28 70 30.

طنب الصغرى 33 28 75 45.

طنب الكبرى 33 28 75 45 .

أبوموسى 34 27 75 40 .