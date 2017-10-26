بدء العد التنازلي لإطلاق العرض العسكري "حصن الاتحاد 2"

تستمر القوات المسلحة الإماراتية في متابعة تحضيراتها لتنظيم "حصن الاتحاد 2 "الذي يجسد الشجاعة والتفاني والمهنية العالية التي يتمتع بها منتسبو القوات المسلحة.. وذلك مع بداية العد التنازلي لانطلاقة النسخة الثانية من الحدث المهم في إمارة الشارقة في الثالث من شهر نوفمبر المقبل.

وأكدت اللجنة المنظمة للعرض العسكري أن أهداف العرض تكمن في إظهار القدرات العسكرية الفائقة لمختلف وحدات القوات المسلحة التي أرست نموذجا يحتذى من الأمن والاستقرار والتعايش في دولة الإمارات.

وأضافت أن ما نشهده اليوم من طمأنينة وأمان في رحاب هذا الوطن هو بفضل أبناء القوات المسلحة الذين يسهرون ويضحون ويحمون مرتكزات هذا الاتحاد.

وأكدت اللجنة المنظمة للعرض العسكري " حصن الاتحاد 2 " أنه بفضل الله ثم القيادة الحكيمة للدولة أصبحنا اليوم نمتلك إحدى أقوى الجيوش في المنطقة وأكثرها تقدما وأفضلها عدة وعتادا وباتت فخرا لنا وعمادا لاتحادنا.

ودعت إلى مشاركة جماهيرية واسعة في الحدث لمشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الوحدة والاعتزاز وفي الوقت ذاته لتأكيد أن دولة الإمارات وبالرغم من امتلاكها لجيش باسل مقدام ذي قدرات ردع هائلة إلا أن السلام والمحبة والتعاون ستبقى القيم والمبادئ التي تحكم هذا الوطن وتوجه دفته نحو سلام العالم واستقراره .

ونوهت اللجنة المنظمة إلى أهمية التزام الجمهور الكريم بالتعليمات الخاصة بحضور الحدث والإطلاع على خريطة الوصول إلى العرض العسكري " حصن الاتحاد 2 " واتباع المسارات المحددة للوصول إلى مواقف السيارات المخصصة للجمهور ومنطقة القرية الترفيهية.

وأكدت أهمية عدم الاقتراب أو التجمهر عند المناطق العسكرية المحظورة المبينة على الخريطة.. لافتة إلى أنه يمكن تحميل الخريطة والتعرف على جميع تفاصيل الفعالية من خلال الموقع الإلكتروني / www.unionfortress.ae /.

ويشتمل العرض في نسخته الثانية على العديد من الفعاليات والمحاور والتي يأتي من ضمنها التدريبات العسكرية المشتركة لمختلف تشكيلات القوات المسلحة الإماراتية بهدف إبراز التكامل والانسجام فيما بينهم بجانب تنفيذ عمليات ميدانية مثل المداهمات الحية حيث تعكس هذه الفعاليات صورة واقعية للقدرات والإمكانيات القتالية لقواتنا المسلحة في التعامل مع معاضل الأمن الداخلي بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.

وينفذ " حصن الاتحاد 2 " وحدات رئيسة من القوات البرية والبحرية والجوية وحرس الرئاسة لإظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية آمنه.