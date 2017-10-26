ماذا قالت وزيرة تنمية المجتمع للموظفين بعد أول أسبوع من توليها الوزارة؟

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أن الوزارة ستواصل مسيرتها في دعم كافة فئات المجتمع وتطوير الخدمات المقدمة لهم، موجهة جل اهتمامها للأسرة الإماراتية لدعم استقرارها وتماسكها وبنائها على أسس راسخة وسليمة.

ووجهت معاليها رسالة إلى موظفي وزارة تنمية المجتمع قالت فيها "بداية أرحب بكم في وزارتكم وإنه لمن دواعي فخري واعتزازي أن أحظى بشرف التكليف السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لأكون معكم في هذه الوزارة المعطاءة.

وأضافت معالي حصة بنت عيسى "بعدما أمضيت أول أسبوع معكم والذي كان من أجمل أسابيع هذا العام فإنني أعرف حق المعرفة أنكم فريق عمل متميز ومشهود له بالكفاءة والخبرة الواسعة والتفاني في العمل وروح المبادرة والرغبة في التطوير، وإنني أرجو أن نتابع العمل معا للنهوض بأدائنا والارتقاء به إلى أفضل المستويات، موجهين جل اهتمامنا للأسرة الإماراتية لدعم استقرارها وتماسكها وبنائها على أسس راسخة وسليمة، ولنقدم أفضل الخدمات للفئات التي نتشرف برعايتها، والتي تضم فئات عزيزة على قلوبنا، من كبار السن، وأصحاب الهمم، وسواهم، لإسعادهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

واختتمت معاليها "إن بابي مفتوح لكم وأتلقى بكل عناية وتقدير اقتراحاتكم ومبادراتكم لتطوير العمل وإنني لحريصة كل الحرص على التطوير المستمر وتحفيز الابتكار والتميز في وزارتنا كوننا فخورين بالانتماء لهذه الوزارة التي ستكون بإذن الله مركزاً لصناعة الكفاءات المتمكنة من أداء عملها بحرفية واقتدار.