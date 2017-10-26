محمد بن راشد: مؤسسات القطاع الخاص لها دور فاعل في بناء مجتمعات الغد

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، أن مؤسسات القطاع الخاص شركاء في التنمية ولها دور فاعل وأساسي في بناء مجتمعات الغد.

وقال سموه في حسابه على تويتر "نشكر مؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية دعمها مبادرة مليون مبرمج عربي .. تمكين شبابنا العربي وتزويدهم بلغة العصر خطوة لبناء مستقبل أفضل".