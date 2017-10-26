طرق الشارقة: إغلاق شارع الاتحاد مؤقتاً

أعلنت طرق الشارقة عن إغلاق مؤقت لشارع الاتحاد (مقابل مركز أنصار) وذلك لوجود أعمال تركيب جسر المشاة، أيام الجمعة27 أكتوبر و3 نوفمبر و10 نوفمبر ، من الساعة 3 ص حتى 9 ص فقط.

وأضافت : استكمالاً لتطوير ورفع كفاءة الطرق في إمارة الشارقة وتوفير الراحة للمشاة وتحقيق أقصى درجات السلامة المرورية لهم، ونظراً للأعمال الخاصة بتركيب جسر المشاة الجديد، مقابل مركز أنصار التجاري بين منطقتى الممزر والنهدة، تنوه الهيئة بأنها بصدد إغلاق مؤقت لشارع الاتحاد في الأوقات التالية:

الجمعة27 أكتوبر 2017 من الساعة 03:00 صباحا وحتى الساعة 09:00 صباحاً (6 ساعات فقط)

الجمعة 03 نوفمبر 2017 من الساعة 03:00 صباحا وحتى الساعة 09:00 صباحاً (6 ساعات فقط)

الجمعة 10 نوفمبر 2017 من الساعة 03:00 صباحا وحتى الساعة 09:00 صباحاً (6 ساعات فقط)

ودعت الجميع إلى استخدام الطرق البديلة الموضحة بالمخطط، واتباع اللوحات المرورية والإرشادية، تفادياً لأي اختناقات مرورية.