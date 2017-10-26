تشاد تعفي مواطني الدولة من التأشيرة المسبقة

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن مواطني دولة الإمارات أصبح بإمكانهم السفر إلى جمهورية تشاد دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتباراً من الأسبوع الحالي.

وأوضح أحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في الوزارة أنه بناءً على مذكرة التفاهم للإعفاء من التأشيرات التي وُقعت بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشاد في 19 سبتمبر 2017 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في انعقادها الثاني والسبعين يمكن لمواطني الدولة حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية دخول الأراضي التشادية بدون تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء لمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة.

وأكد أن هذه الخطوة ستعزز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية مما يؤدي إلى تطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد كما تعكس الجهود الدبلوماسية الإماراتية المبذولة من أجل توطيد العلاقات مع دول القارة الأفريقية بشكل عام.

وأشار إلى أن تقديم الخدمات القنصلية المتميزة لمواطني الدولة هو التزام تحرص عليه وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتحقيق سعادة المواطن الإماراتي.