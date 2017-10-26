محمد بن زايد: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبما تمتلكه من رصيد حضاري وتتمتع به من مقومات طبيعية وبشرية، قادرة على تحفيز وتفعيل المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي.

وأضاف سموه، عبر «تويتر»، أن السعودية تقود المنطقة في سعيها للاستقرار والتنمية، وأن المشاريع الجبارة التي يعلن عنها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مثال للإمكانيات العظيمة للمملكة.

كما أكد معالي د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبر «تويتر»، أن خطاب الأمير محمد، بعقلانيته وتطلعه إلى المستقبل، يحيّر التطرف والمتطرفين، وهو «توجّه يضع المملكة في موقعها القيادي»، ويجعل المنطقة أكثر تفاؤلاً، مشدداً على أن «التفاؤل بالسعودية تفاؤل بمستقبل المنطقة».