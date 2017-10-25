محمد بن راشد يكرم خريجي الدورة الأولى في برنامج "مسار جودلفين"

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مدينة جميرا في دبي ظهر اليوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، خريجي الدورة الأولى في برنامج مسار جودلفين ممن أمضوا تسعة أشهر من الدراسة والتدريب العملي في مختلف فنون ومهارات الفروسية، وذلك على مرحلتين الأولى في دبي والثانية في بريطانيا، إذ درس الخريجون الشباب الثمانية مختلف المواد العلمية والتدريبية في عالم صناعة الخيل كالسباقات والإنتاج والتسويق والتدريب وغيرها من الأمور المتصلة بهذه الصناعة الحيوية.

وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للخريجين الثمانية من الذكور والاناث المواطنات تخرجهم وهنأهم على اجتياز مرحلة الدراسة والتعلم النظري والعملي وتمنى لهم مستقبلاً باهراً في عالم السباقات وتربية وتدريب الخيل، مؤكداً سموه دعمه لهم في مسيرتهم نحو الاحترافية العالمية كي يصبحوا مدربين قادرين وبكفاءة عالية على تدريب الكوادر الوطنية اللاحقة.

ومن جهتهم أعرب الخريجون عن سعادتهم، رافعين أسمى آيات التقدير والشكر الى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على رعايته الكريمة لهم ومتابعته لهم طوال فترة التعلم والتدرب على هذه الصناعة ورياضة العرب الأصيلة.

وتحدث الخريج سلطان علي العامري باسم زملائه مؤكدا أنهم استفادوا كثيرا من هذه الدورة التعليمية والتدريبية وفتحت لهم أبوابا كثيرة في عالم سباقات خيول السرعة والترويض والمشاركة الفاعلة في مهرجانات سباقات الخيول داخل الدولة وخارجها.

حضر حفل التكريم، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وسعادة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي وسعادة سعيد حميد الطاير، رئيس شركة ميدان للتطوير العقاري والسياحي وعدد من عشاق الخيل والفروسية.