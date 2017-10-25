"ضمان" توقف طباعة بطاقات "ثقة" نوفمبر المقبل

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان عن إيقاف طباعة بطاقات التأمين الصحي لمشتركي "ثقة" بشكل تدريجي اعتباراً من نوفمبر المقبل، لتكون بطاقة الهوية الوثيقة الوحيدة التي تؤهلهم للحصول على خدمات الرعاية الصحية لدى مزودي الخدمات الطبية ضمن شبكتها.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتخذ "ضمان" خلاله الاستعدادات النهائية لإيقاف طباعة بطاقات التأمين الصحي لجميع مشتركيها كخطوة لاحقة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت "ضمان" إلى نجاحها بتسجيل أكثر من مليوني معاملة في 2017 باستخدام بطاقة الهوية من خلال شبكة مزودي الخدمات الطبية المعتمدين لديها.

واعتبرت "ضمان" أن هذه النتائج ثمرة للجهود التي بذلتها منذ الإعلان عن المبادرة لأول مرة في عام 2015 وأطلقتها بشكل رسمي في أبريل 2017 بعد انقضاء الفترة التجريبية، للتأكد من جاهزية الأنظمة نحو التحول بالكامل إلى بطاقة "الهوية".

وقال حمد عبدالله المحياس الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان": "إن ضمان لم تألو جهداً في سبيل تطوير تطبيقاتها الإلكترونية وخدماتها للوصول إلى الجاهزية التامة نحو الاعتداد ببطاقة الهوية بديلاً عن بطاقة التأمين الصحي".