تغيير مواعيد انطلاق مترو وترام دبي

أعلنت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات عن تطوير وتحسين مواعيد إنطلاق مترو وترام دبي من خلال إجراء تغييرات على هذه المواعيد حيث ستبدأ الخدمة أبكر زمنيا اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل وتزامنا مع يوم المواصلات العامة، بهدف تطوير الخدمة وتلبية احتياجات الركاب وإسعادهم ليتمكنوا من الوصول إلى وجهاتهم بشكل أسرع، بالإضافة إلى جذب المزيد من الركاب للتنقل بوسائل النقل الجماعي .

وأكّد محمد يوسف المظرّب، مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، أن مواعيد التشغيل الجديدة ستكون كالتالي: سيبدأ تشغيل الخط الأحمر لمترو دبي الساعة (5) صباحا بدلا من (5:30) صباحا، وسيبدأ تشغيل الخط الأخضر الساعة (5:30) صباحا بدلا من الساعة (5:50) صباحا، فيما سيبدأ تشغيل الترام في الساعة (6) صباحا بدلا من الساعة (6:30) صباحا وذلك اعتبارا من تاريخ الأول من نوفمبر المقبل، وهو يوم المواصلات العامة بنسخته الجديدة 2017.

وقال: " نود أن نعلم الجمهور عموما ومستخدمي المترو على وجه الخصوص، إنه تم تحسين خدمة المترو السريع وتبديلها بخدمة مطوّرة من خلال تواجد القطارات في (6) محطات وهي: الراشدية، الرقة، أبراج الإمارات، بنك الخليج الأول، أبراج بحيرات جميرا والإمارات العربية المتحدة للصرافة. ستبدأ هذه الخدمة من الساعة (5) صباحا في المحطات المذكورة تزامنا مع تشغيل خدمة المترو للخط الأحمر، وجاء اختيار هذه المحطات كونها الأكثر استخداما من قبل الركاب للوصول إلى أعمالهم مبكراً والتي ستسهم كذلك في تقليل الازدحام عند أول قطار خدمة في جميع محطات المترو.

وأوضح المظرّب: "حسب المواعيد الجديدة، سيبدأ تشغيل الخط الأحمر لمترو دبي من السبت إلى الأربعاء الساعة (5) صباحا وحتى الساعة (12) منتصف الليل، والخط الأخضر سيبدأ تشغيله الساعة (5:30) صباحا وحتى الساعة (12) منتصف الليل، فيما سينطلق الترام في الساعة (6) صباحا وحتى الساعة (1) صباح اليوم التالي."

"وفي أيام الخميس، سيبدأ تشغيل الخط الأحمر لمترو دبي الساعة (5) صباحا وحتى الساعة (1) صباح اليوم التالي، والخط الأخضر سيبدأ تشغيله الساعة (5:30) صباحا وحتى الساعة (1) صباح اليوم التالي، فيما سينطلق الترام في الساعة (6) صباحا وحتى الساعة (1) صباح اليوم التالي."

"وفي أيام الجمعة، سيبدأ تشغيل الخط الأحمر لمترو دبي (10) صباحا وحتى الساعة (1) صباح اليوم التالي، والخط الأخضر سيبدأ تشغيله الساعة (10) صباحا وحتى الساعة (1) صباح اليوم التالي، فيما سينطلق الترام في الساعة (9) صباحا وحتى الساعة (1) صباح اليوم التالي."



وأكد مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات حرص الهيئة الدائم لإسعاد متعامليها من مختلف شرائح المجتمع وإرضائهم من خلال توفير وسائل نقل متطوّرة وأمينة وسريعة يستطيعون من خلالها التحرّك في الإمارة لأداء أعمالهم والتزاماتهم اليومية والتمتّع بالتنقل في المترو والترام وغيرها من وسائط النقل الجماعي.