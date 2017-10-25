محمد بن زايد: أصبحنا اليوم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على شلل الأطفال

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أننا أصبحنا اليوم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على شلل الأطفال.

وثمّن سموه الجهود المشتركة بين دولة الإمارات وبيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، في دعم ومحاربة مرض شلل الأطفال حول العالم.

وقال سموه عبر الحساب الرسمي لأخبار سموه في «تويتر» أمس إنه : «بفضل الجهود الدولية والتزامنا أنا وصديقي بيل غيتس .. أصبحنا اليوم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على شلل الأطفال».

وأرفق سموه فيديو يستعرض جهود دولة الإمارات في القضاء على مرض شلل الأطفال حول العالم، من بينها مبادرة الدولة في إطلاق حملة للحد منه في باكستان.

جهود دؤوبة

وتواصل دولة الإمارات جهودها الدؤوبة مع شركائها الإقليميين والدوليين لمواجهة مختلف التحديات الإنسانية التي تواجه البشرية وفي مقدمتها «تخليص البشرية من شلل الأطفال إلى الأبد» والقضاء على هذا التهديد الخطير للصحة العامة.

ووفق التقديرات العالمية أصيب في عام 2016 حوالي 37 حالة من الأطفال بفيروس شلل الأطفال البري وهو أقل عدد سجل على الإطلاق قبل هذا التاريخ، ولكن خلال العام الجاري 2017 تم الإبلاغ عن 12 حالة فقط من الإصابات 7 في أفغانستان و5 في باكستان، مما يؤكد أن العالم بات قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الهدف النهائي للتخلص النهائي من المرض.

وحالما يتم القضاء على شلل الأطفال، يمكن للعالم الاحتفال بالنجاح في إيصال منفعة عالمية عامة كبرى يستفيد منها جميع الناس على قدم المساواة، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه.

وقد اكتشفت النمذجة الاقتصادية أن القضاء على شلل الأطفال سيوفر على الأقل 50 مليار دولار أميركي على مدى السنوات العشرين المقبلة، معظمها في البلدان المنخفضة الدخل والأهم من ذلك، أن هذا النجاح يعني عدم معاناة أي طفل مرة أخرى من الآثار الرهيبة لإصابته بالشلل مدى الحياة نتيجة لفيروس شلل الأطفال.

استئصال المرض

وقادت دولة الإمارات الجهود الدولية الرامية إلى استئصال مرض شلل الأطفال من دول العالم واحتضنت أبوظبي أول قمة عالمية للقاحات في أبريل 2013 لتأييد الدور المهم الذي تلعبه اللقاحات والتحصين في توفير بداية صحية لحياة الأطفال.

وانتهت القمة بجمع ما يزيد على 4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم) بغرض تحقيق هذا الهدف العالمي المنشود، وتبرع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمبلغ 120 مليون دولار (440 مليون درهم).

ووفق منظمة الصحة العالمية شهد إجمالاً عدد الحالات المرضية انخفاضاً بنسبة تفوق 99% منذ إطلاق المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال واليوم، لم يعد المرض يتوطن إلاّ ببلدين في العالم وهما باكستان وأفغانستان.

وأكدت المنظمة أنه كان للجهود الدولية والدول المانحة ولخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات والتي تمت المصادقة عليها من قبل حوالي 200 دولة في شهر مايو 2012، الفضل الكبير في تطوير لقاحات أفضل وأقل كلفة وتوصيلها عبر أنظمة تحصين روتينية أكثر فاعلية وإنقاذ حياة ما يزيد على 20 مليون شخص والوقاية مما يناهز مليار حالة مرضية بحلول عام 2020.

ومن شأن ذلك أن يسهم في توفير حوالي 12 مليار دولار من نفقات العلاج، كما من شأنه أن يحقق مكاسب اقتصادية تصل إلى أكثر من 800 مليار دولار، حيث سيتمكن الأطفال الذين تم تلقيحهم من التمتع بصحة جيدة وحياة أطول وأكثر إنتاجية.

خطة استراتيجية

يشار إلى أن الخطة الاستراتيجية لاستئصال مرض شلل الأطفال والمرحلة الأخيرة منها هي أول خطة تضم كل العناصر اللازمة للقضاء على المرض، ويعد القضاء على مرض شلل الأطفال علامة بارزة على خريطة الطريق العالمية والتي تهدف إلى إنقاذ حياة حوالي 20 مليون شخص في العالم بحلول عام 2018.

ويصيب مرض الشلل، الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى تؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال.

ويلاقي ما يتراوح بين 5% و10% من المصابين بالشلل بسبب توقف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها تشير التقديرات إلى انخفاض حالات الإصابة بشلل الأطفال بمعدل 99% منذ عام 1988، من نحو 350 ألف حالة سُجلت في ذلك العام إلى 359 حالة أبلغ عنها في عام 2014 ويأتي هذا الانخفاض نتيجة ما يُبذل من جهود على الصعيد العالمي من أجل استئصال المرض.

وشلل الأطفال مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي وهو كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات من الزمن وينتقل الفيروس عن طريق الانتشار من شخص لآخر بصورة رئيسية عن طريق البراز، وبصورة أقل عن طريق وسيلة مشتركة مثل المياه الملوثة أو الطعام ويتكاثر في الأمعاء.

وتتمثل أعراض المرض الأولية في الحمى والتعب والصداع والتقيؤ وتصلب الرقبة والشعور بألم في الأطراف وتؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال يصيب الساقين عادة، ويلاقي ما يتراوح بين 5% و10% من المصابين بالشلل حتفهم بسبب توقف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها.

انخفاض الحالات

ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية الذي عرض على جمعية الصحة في مايو الماضي أكد على أنه يتواصل في باكستان انخفاض عدد الحالات المبلغ عنها للإصابة بشلل الأطفال، وشهد عام 2016 أدنى عدد من حالات الإصابة بالمرض سنوياً في البلد، على أن الترصد البيئي لا يزال يكشف عن وجود فيروس شلل الأطفال على نطاق جغرافي واسع مما يدل على استمرار الفيروس في الانتقال.

وقد أثبت مستودعان من المستودعات الثلاثة الرئيسية لفيروس شلل الأطفال كاراتشي وبيشاور إحراز تقدم مشجع في عام 2016.

ويتواصل إحراز تقدم قوي منذ أن دعت جمعية الصحة في عام 1988 إلى استئصال شلل الأطفال من أنحاء العالم كافة، وكان المرض في ذلك الوقت يتوطن أكثر من 125 بلداً في أرجاء العالم أجمع، وكان هناك أكثر من 350 ألف طفل سنويا ممن يصابون بالشلل طوال العمر بسبب فيروس شلل الأطفال، أما اليوم، فقد بلغت معدلات سريان فيروس شلل الأطفال البري أدنى مستوياتها على الإطلاق.