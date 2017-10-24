شما المزروعي تحث الشباب على الاحتفاء بـ"يوم العلم"

دعت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب مواطني الدولة والمقيمين على أرضها من فئة الشباب إلى المشاركة والحضور الفاعل في احتفالات الدولة بيوم العلم والتي تصادف 2 نوفمبر من هذا العام.

وقالت أن يوم العلم يعد مناسبة وطنية غالية على شعب دولة الإمارات العربية المتحدة نؤكد من خلالها الولاء والانتماء لبلدنا الحبيب وقيادته الرشيدة، وعلينا نحن الشباب أن نستغل هذه المناسبة في التعبير عن ارتباطنا بالعلم وما يمثله من قيمة معنوية ووجدانية لدولتنا".

وأشارت ان قيمة المناسبة تتعاظم لتزامنها مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رئاسة الدولة.. مؤكدة انها فرصة لتجديد العهد بأن نبقى أوفياء لجميع قيم الاتحاد التي أرساها المؤسسون.

وحثت معاليها الشباب على المشاركة الفاعلة في يوم العلم والتعبير عن حبهم لوطنهم والفخر بإنجازاته والتفاؤل بمستقبله وآفاق تطوره، وترسيخ شكل العلم ومعاني ألوانه والقيم المرتبطة برفع لوائه عالياً في كل مكان بين أبناء مجتمع الإمارات والمحافظة عليه إلى الأبد مرفوعاً خفاقاً .