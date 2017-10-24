زيادة رواتب الكادر المحلي بشرطة رأس الخيمة

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، بزيادة رواتب الكادر المحلي بشرطة رأس الخيمة بداية من مطلع شهر يناير 2018.

,وقالت شرطة رأس الخيمة في بيان تلقت " البيان " نسخة منه أن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ، وجه سموه بزيادة رواتب جميع العاملين على الملاك المحلي بشرطة رأس الخيمة، بما يتناسب مع المهام الوظيفية للشرطة، وذلك امتداداً لمكرمات سموه المتتالية، التي تهدف إلى إسعاد بيئة العمل الشرطية، وخلق بيئة عمل محفزة و مشجعة تدعم الاستقرار الوظيفي وتدفع إلى زيادة الإنتاجية والابتكار و الإبداع في العمل.

وتقدم اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالشكر الجزيل والعرفان لصاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة على هذه المكرمة الداعمة لأبنائه العاملين بالشرطة، منوها بأنها تؤكد اهتمام سموه برأس المال البشري الشرطي، من خلال توفير الحياة الكريمة وبيئة العمل المحفزة والمستقرة والآمنة لهم ولعائلاتهم، وفي نفس الوقت تعزز الولاء الوطني والمؤسسي لدى الموظفين وتدعم عملية المحافظة على الآمن والآمان في الإمارة بهدف تقديم الخدمات الشرطية بكفاءة وفاعلية لجميع شرائح المجتمع.

كما توجه اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي بالشكر الجزيل لسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد على متابعته الحثيثة وحرص سموه على دعم ومتابعة تنفيذ الأوامر السامية الهادفة إلى توفير جميع متطلبات الحياة الكريمة لجميع أفراد الشرطة.

وأشار قائد عام شرطة رأس الخيمة أن هذه المكرمة التي ستطبق مع مطلع شهر يناير 2018م، تزامناً مع "عام زايد"، تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على ربط هذه المكرمة السامية باسم المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى " زايد بن سلطان آل نهيان" طيب الله ثراه، لما لها من أهمية بالغة في تحسين جودة حياة الشرطة وتطوير وتحسين الأداء الشرطي بصفة عامة.

وأضاف قائد عام الشرطة أن هذه الزيادة تشمل جميع منتسبي شرطة رأس الخيمة من الملاك المحلي، وقد صنفت حسب الرتب و الدراجات الوظيفية، وحسب السلم الوظيفي المعمول به بشرطة رأس الخيمة ومجال التخصص، وأشار سعادته أن هذه الزيادة وإن كانت عونا من أجل التصدي لمتطلبات الحياة إلا أنها تضع على عاتق الجميع مسؤولية كبيرة تجاه الوطن، وطالب أن يكون الجميع على قدر هذه المسئولية في تأدية الواجب الوطني بكل جد وأمانة، بما يكفل الاستقرار والسكينة العامة في الإمارة. وبذل قصارى جهدهم من أجل رفعة وعزة وخدمة الوطن الغالي.

كما توجه سعادته بالتهنئة إلى جميع العاملين على الملاك المحلي بشرطة رأس الخيمة، بهذه المكرمة السخية التي من شأنها إدخال السعادة و الاستقرار النفسي والوظيفي لرجال الشرطة.