شرطة الشارقة: أصوات المركبة المتعلقة بمواصفات الوكالة غير مخالِفة

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة عدم تحرير مخالفات مرورية على المركبات التي تتميز بإحداث أصوات ضمن مواصفاتها من الوكالة، بخلاف المركبات التي تتم إضافة مزودات لها، سواء التي تتعلق بالسرعات أو الأصوات، وهو أمر مرفوض ومخالف للقانون المروري الاتحادي.

وقال العميد سيف الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، إن القيادة درست هذه الجزئية بعد ورود ملاحظات من قِبل أصحاب سيارات تم تحرير مخالفات بحقهم، مشيراً إلى أن السيارات التي بها مواصفات خاصة من الوكالة، وفيها صوت أعلى من السيارات العادية لن تتم مخالفتها، لافتاً إلى أنه تم تعديل النسبة الخاصة بالإزعاج الصادر من السيارات المزودة، ليتم استثناءها، مضيفاً أن هذه المركبات قادمة من الوكالات، ولن تتم مخالفتها.