الإمارات تشهد سقوط قمر صناعي اليوم بعد الساعة الثانية ظهراً

ذكر مركز الفلك الدولي في أبوظبي أن الأرض على موعد آخر لسقوط قمر صناعي كبير نسبيا اليوم "الاثنين" يطلق عليه MOLNIYA 1-44 وهو قمر صناعي روسي أطلق إلى الفضاء منذ يوليو 1979م، وكان يستخدم من قبل الاتحاد السوفيتيي لأغراض الاتصالات، وذلك بعد أسبوع من سقوط قمر صناعي روسي في المحيط الهندي وتمت مشاهدته في منطقة الخليج العربي.

وقال المركز إن المكان المتوقع للسقوط حاليا هو غرب أميركا في المحيط الهادئ، ولكن بسبب هامش الخطأ فقد يسقط في أي مكان تحت الخطوط الحمراء والخضراء. وأوضح المركز أن القمر الصناعي سيمر فوق منطقتنا العربية الساعة 14:13 توقيت غرينتش، فإن سقط وقتها فقد يشاهد سقوطه في وضح النهار. وأشار المركز إلى أن الدول العربية التي قد تشهد السقوط هي السعودية والإمارات واليمن والصومال وقطر.