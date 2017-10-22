محمد بن راشد يدعو الجهات الحكومية لرفع العلم ٢ نوفمبر ١١ صباحاً

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جميع المؤسسات والوزارات والمدارسن والجهات الحكومية لتوحيد رفعه العلم يوم الخميس ٢ نوفمبر الساعة ١١ صباحاً في وقت واحد، وبقلب واحد نابض بعشق تراب بلدنا.
وقال سموه على حسابه في "تويتر": "الإخوة والأخوات نحتفل معكم الفترة القادمة بيوم العلم، علم اتحادنا ورمز وحدتنا وراية مجدنا وعزنا وتضحياتنا..علم دولة الامارات العربية المتحدة."
واصاف :ندعو جميع مؤسساتنا ووزاراتنا ومدارسنا وجهاتنا الحكومية لتوحيد رفعه الخميس ٢ نوفمبر ١١ صباحا في وقت واحد، وبقلب واحد نابض بعشق تراب بلدنا."
وقال:"نريد أن نراه على بيوتنا ومزارعنا ومرافقنا..نريده في السماء..عاليا كطموحاتنا عزيزا كنفوسنا خفاقا على جميع أركان وطننا."