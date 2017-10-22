محمد بن راشد يدعو الجهات الحكومية لرفع العلم ٢ نوفمبر ١١ صباحاً

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الجمهور من مختلف شرائح المجتمع إلى استخدام مختلف وسائل النقل الجماعي، التي تشمل المترو والترام والحافلات العامة ووسائل النقل البحري ومنها الباص والتاكسي المائيين وذلك في يوم المواصلات العامة، الذي يصادف الأول من نوفمبر من كل عام،