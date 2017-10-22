محمد بن راشد يدعو الجهات الحكومية لرفع العلم ٢ نوفمبر ١١ صباحاً

المصدر:
  • دبي - البيان الالكتروني
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دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جميع المؤسسات والوزارات والمدارسن والجهات الحكومية لتوحيد رفعه العلم يوم الخميس ٢ نوفمبر الساعة ١١ صباحاً في وقت واحد، وبقلب واحد نابض بعشق تراب بلدنا.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "الإخوة والأخوات نحتفل معكم الفترة القادمة بيوم العلم، علم اتحادنا ورمز وحدتنا وراية مجدنا وعزنا وتضحياتنا..علم دولة الامارات العربية المتحدة."

واصاف :ندعو جميع مؤسساتنا ووزاراتنا ومدارسنا وجهاتنا الحكومية لتوحيد رفعه الخميس ٢ نوفمبر ١١ صباحا في وقت واحد، وبقلب واحد نابض بعشق تراب بلدنا."

وقال:"نريد أن نراه على بيوتنا ومزارعنا ومرافقنا..نريده في السماء..عاليا كطموحاتنا عزيزا كنفوسنا خفاقا على جميع أركان وطننا."

 

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