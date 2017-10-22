ماذا فعلت شرطة دبي مع طفلين يشعران بالخوف عند رؤية دورية؟

ردت القيادة العامة لشرطة دبي على رسالة أسرة اماراتية عبر حسابها في "تويتر" أن شعوراً بالخوف ينتاب طفليها عند رؤية دورية أمنية أو أحد أفراد الشرطة.

ومن أجل سعادتهم وفرحتهم فقد تم تنفيذ رحلة من إدارة الشرطة السياحية بتواجد دورية فارهة وضابط والشرطة النسائية في منزل الأسرة مما لاقى ارتياحا لدى الأسرة والطفلين، ورسمت البسمة والفرحة على وجوههم واستمتعوا بقضاء وقت جميل بالتجول بالدورية الفارهة واستلام الهدايا والتقاط الصور التذكارية.

وقد أشادت الاسرة بمبادرة شرطة دبي التي تعكس الصورة المتميزة لمؤسسة حضارية.