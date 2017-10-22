"طرق دبي" تكافئ الجمهور الأكثر استخداماً لوسائل النقل الجماعي

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الجمهور من مختلف شرائح المجتمع إلى استخدام مختلف وسائل النقل الجماعي، التي تشمل المترو والترام والحافلات العامة ووسائل النقل البحري ومنها الباص والتاكسي المائيين وذلك في يوم المواصلات العامة، الذي يصادف الأول من نوفمبر من كل عام، حيث سيتم مكافأة أكثر المستخدمين لوسائل المواصلات العامة، عبر فعاليات تتواكب مع مبادرة (تحدي دبي للياقة البدنية)، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل المكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ودعا فيها الجمهور من جميع شرائح المجتمع لممارسة أي نوع من الرياضات، التي يفضلونها لمدة (30) دقيقة يوميا وذلك في الفترة من 20 أكتوبر الحالي وحتى 18 نوفمبر المقبل.

وقالت موزة المري، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة: "تنقسم فعاليات يوم المواصلات العامة لهذا العام إلى ثلاث فئات هي: استخدام المواصلات العامة عبر بطاقة نول ابتداء من 23 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر وسيتم اختيار فائزين اثنين هما الأكثر استخداما لوسائل النقل الجماعي من خلال جمع أكبر عدد من النقاط، وسيحصل كل واحد من الفائزين الاثنين على جائزة نقدية تبلغ (50) ألف درهم، وفئة سباق المواصلات العامة والذي يبدأ في 1 نوفمبر وتكون المشاركة فيه مفتوحة للجميع حيث يتم تقسيم المشاركين إلى فرق تتحرك عبر عدد من محطات المترو والترام والحافلات العامة ومحطات النقل البحري ويتوجب على المشاركين أداء بعض التمارين الرياضية عند وصولهم لكل محطة، وسيتم اختيار الفريق الفائز الذي يحصل على أكبر عدد ممكن من الأختام على طلب المشاركة في كل محطة يصل إليها ويصل المحطة النهائية، وسيحصل الفريق الفائز الأول على جائزة نقدية تبلغ (50) ألف درهم، والفائز الثاني على جائزة نقدية تبلغ (30) ألف درهم، فيما سيحصل الفائز الثالث على جائزة نقدية تبلغ (15) ألف درهم.

وأضافت: "من الفعاليات الأخرى، التي تطلقها الهيئة في الاحتفال بيوم المواصلات العامة مسابقة العدّاء الذهبي، وهي عبارة عن فعالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتبدأ في 23 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل حيث تقتضي من المشاركين فيها متابعة صفحات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي للتوصل إلى معرفة أماكن تواجد العدّاء الذهبي الذي سيزور ثلاث محطات تابعة للهيئة يوميا. وسيحصل الفائزون بهذه المسابقة على جوائز إليكترونية قابلة للارتداء (Fitbits) وساعات أبل وهاتف آيفون 8."

وحثت المري، الجمهور من جميع شرائح المجتمع على استخدام وسائل المواصلات العامة والاشتراك في الفعاليات المتنوّعة، التي تطلقها الهيئة هذا العام ومنها الفعاليات الرياضية للحصول على فرصة الفوز بجوائز نقدية وعينية قيّمة، مؤكدة أن الهيئة تسعى دائما إلى المساهمة في إسعاد الجمهور وخاصة مستخدمي وسائل النقل الجماعي، وتحفّزهم دائما على الحركة والنشاط البدني أثناء تنقلهم اليومي في إمارة دبي، التي تنبض بالنشاط والحيوية.

الجدير بالذكر أن مبادرة يوم المواصلات العامة تهدف إلى تعزيز دور إمارة دبي في دعم الجهود التي تسهم في تحسين البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي ورفع نسبة مستخدميها من خلال توعيتهم بامتيازات المواصلات العامة، والترويج لمنظومة النقل الجماعي الحديثة التي تقدمها الهيئة، والتي تشمل المترو والحافلات ووسائل النقل البحري، كما تهدف إلى تفعيل التكامل بين مختلف وسائل النقل، وتعزيز الدور الريادي لإمارة دبي بشكل عام وهيئة الطرق والمواصلات بشكل خاص، في مجال النهوض بالمواصلات العامة.