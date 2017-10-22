توقع سقوط قمر صناعي آخر على الأرض غداً

ذكر مركز الفلك الدولي في أبوظبي أن الأرض على موعد آخر لسقوط قمر صناعي كبير نسبيا يوم غد "الاثنين" يطلق عليه MOLNIYA 1-44 وهو قمر صناعي روسي أطلق إلى الفضاء منذ يوليو 1979م، وكان يستخدم من قبل الاتحاد السوفيتيي لأغراض الاتصالات، وذلك بعد أسبوع من سقوط قمر صناعي روسي في المحيط الهندي وتمت مشاهدته في منطقة الخليج العربي.

وصرح المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي بأن كتلة القمر الصناعي الروسي تبلغ 1600 كيلوغرام، ويبلغ طوله 3.4 أمتار وقطره 1.6 متر ، مشيرا إلى أن القمر الصناعي أثناء عمله يدور حول الأرض في مدار شديد البيضاوية مرة كل 12 ساعة، وأثناء مداره يختلف بعده عن الأرض من 550 كيلومتر إلى 40 ألف كيلومتر!

وأوضح المهندس عودة أن جميع الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض في مدارات منخفضة (أقل من 1000 كم) ينتهي بها المطاف بسقوطها نحو الأرض وذلك بسبب احتكاكها المستمر مع الغلاف الجوي، لافتا إلى أن حوالي 70% من سقوط الأقمار الصناعية الفعالة غير متحكم به، أي أنه يسقط في وقت ومكان غير محددين في حين أن 30% فقط من سقوط الأقمار الصناعية يكون متحكم به، وهذا لا يكون إلا للأقمار الصناعية الكبيرة أو المحملة بمواد خطرة.

ولا يستطيع أحد من الآن أن يتنبأ بالموعد والمكان الدقيق لسقوط القمر الصناعي، إلا أن الحسابات الأولية التي تشير إلى أن موعد السقوط سيكون يوم الاثنين 23 أكتوبر في الساعة 08:07 صباحا بتوقيت غرينتش بخطأ مقداره زائد ناقص 09 ساعات، والمكان المتوقع للسقوط حاليا يقع شمال أستراليا، إلا أن جميع المناطق الواقعة تحت الخطوط الخضراء والحمراء مرشحة حاليا لأن يسقط القمر الصناعي فوقها، وهذا يشمل جميع الدول العربية .