تقديم احتفالات يوم العلم إلى الخميس الثاني من نوفمبر

أصدرت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل تعميما بتقديم احتفالات يوم العلم إلى يوم الخميس الثاني من نوفمبر بدلا من يوم الجمعة الثالث من نوفمبر.
أصدرت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل تعميما بتقديم احتفالات يوم العلم إلى يوم الخميس الثاني من نوفمبر بدلا من يوم الجمعة الثالث من نوفمبر.
شهد معالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حفل توقيع مذكرة تفاهم لتأمين الحماية والسلامة لقطاع النقل والمواصلات ومستخدميها ومنشآتها.
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي إن تاريخ العلوم يتطور مع تطور الأزمان مشيرا سموه إلى ان الإمارات تواكب هذا التطور في شتى المجالات إضافة إلى تأهيل أبنائها.
تنطلق اليوم النسخة الثالثة لـ"مؤتمر التعليم والابتعاث والمنح الدراسية"، في أكاديمية الإمارات للضيافة بدبي ،ويناقش فيه خبراء من 15 دولة حول العالم،
أصدرت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل تعميما بتقديم احتفالات يوم العلم إلى يوم الخميس الثاني من نوفمبر بدلا من يوم الجمعة الثالث من نوفمبر.
أكد اللواء محمد الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي، في حسابه على تويتر" أنه من الصعوبة الحكم على تعديل السرعة على أي طريق بالناجحة أو الفاشلة الا بعد مرور سنة على التعديل.آراؤكم تحترم أيا كانت.
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،تعيين سعيد محمد العطر مديرا عاما للمكتب التنفيذي بإمارة دبي.
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله تحويل قطاع الشباب
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة وبأشد العبارات العملية الإرهابية المجرمة في صحراء الواحات بمحافظة الجيزة في
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يرافقه سمو الشيخ
حظي التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر
حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي