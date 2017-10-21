تقديم احتفالات يوم العلم إلى الخميس الثاني من نوفمبر

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أصدرت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل تعميما بتقديم احتفالات يوم العلم إلى يوم الخميس الثاني من نوفمبر بدلا من يوم الجمعة الثالث من نوفمبر.

 

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